Американский сенатор боится, что Россия переймет «украинский опыт» быстрее США

Елена Острякова.  
06.06.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина намного опережает США в сфере боевых БПЛА.

Об этом сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил на бюджетных слушаниях по вооруженным силам Сената США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина намного опережает США в сфере боевых БПЛА. Об этом сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил...

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«Я был на украинских заводах по производству беспилотников. Я разговаривал с военными о беспилотниках и, гарантирую вам, они на передовой. Они намного опережают нас. Нам есть, чему у них поучиться», – уверждал Блюменталь.

Он опасается, что вооруженные силы РФ переймут «украинские передовые технологии» раньше, чем армия США.

«Это не просто роскошь или удобство. Мы в опасности из-за технологий, которые они разработали, и которые скоро получат русские, потому что такова ситуация в этой войне. Украинцы делают шаг, русские пытаются не отставать от них в разработке беспилотников. Я думаю нам не только есть, чему поучиться, но мы обязаны это делать», – суетился Блюменталь.

Министр армии США Дэниел Дрисколл заверил сенатора, что вооруженные силы США сотрудничают с компаниями, «которые уже используют свои технологии на Украине».

Сенаторы решили провести слушания по этому вопросу в закрытом режиме.

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