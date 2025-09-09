Американский полковник: «Никто не хочет умирать на Украине после ракетного предупреждения русских»
Последние воздушные удары ВС РФ являются демонстрацией всей «коалиции желающих», что будет с командными пунктами иностранных контингентов на Украине.
Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
В то числе, как считает Макгрегор, таким предупреждением стал «карательный удар» по украинскому кабмину.
«Единственной страной, которая отправила туда войска, присягнула на верность украинскому государству и погибла в большом количестве за украинское государство, были поляки. И теперь поляки, по крайней мере, протрезвели настолько, что новый президент говорит, что больше не будет польских солдат против России на Украине. Это хорошо.
Но в конечном счёте, никто не хочет умирать на Украине. Люди во Франции, Германии, Австрии или любой другой стране не заинтересованы в том, чтобы пройти тысячи миль на восток, чтобы сразиться с российской армией. Это самая большая ошибка, какую можно совершить», – сказал полковник.
«Окончательное решение принимает Путин и ближайшее его окружение, и я думаю, мы видим начало этого с этим карательным ударом. Я думаю, что они будут атаковать все командные пункты, то есть людей, которые руководят на Украине.
И я думаю, что они начнут продвигаться дальше на запад. Дойдут ли они до реки [Днепра] и остановятся, я не знаю, но если говорить о создании нейтральных зон и оккупированных территорий, русским придётся пройти через это», – считает Макгрегор.