Американский полковник: Лучше не мешать России с Одессой

Анатолий Лапин.  
04.08.2025 14:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Попытка захода континента НАТО на Украину, чтобы воспрепятствовать возвращению Одессы в состав России, чревата расширением конфликта на восток Евросоюза.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка захода континента НАТО на Украину, чтобы воспрепятствовать возвращению Одессы в состав России, чревата...

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«У русских сейчас гораздо больше возможностей вести сухопутную войну в Центральной и Восточной Европе, чем у нас. У нас там очень мало войск. Сколько их там, 100 тысяч, кажется. И большая часть материально-технической базы, как обычно, обеспечивается подрядчиками.

Я не знаю, каков моральный дух качества руководства. Затем нужно посмотреть на людей, которые живут в этих странах вдоль границ. Есть ли у них большое желание идти в Украину, чтобы остановить русских от захвата Одессы? Если есть, я не видел никаких доказательств», – скзаал полковник.

По его мнению, главная опасность заключается в том, что Запад может позволить ВСУ наносить удары вглубь России.

«Я не думаю, что русские это воспримут хорошо и считаю, что для Украины это будет иметь серьезные последствия. А еще, в зависимости от того, откуда будут наноситься эти удары, и кто производит это оружие, это может иметь последствия для нас и для жителей Центральной и Восточной Европы, особенно для НАТО», – заявил Макгрегор.

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