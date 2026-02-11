Американский генерал расширил географию угроз на Кольский полуостров

Если Украина проиграет, то следующими атаки русских войск стоит ждать латвийскому Даугавпилсу (население которого составляют 46% русских, – авт) и литовскому Мариямполе, который находится на маршруте «Сувалкского коридора» к Калининграду.

Об этом в интервью Delfi заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Совершенно точно, если их не победить, они придут снова. Затем, если их цель, а их целью всегда было расколоть НАТО, то для того, чтобы расколоть НАТО, они атаковали бы какую-то часть НАТО, например, в Латвии или Литве, создали бы где-то плацдарм, а затем остановились бы и сказали: «Вы действительно хотите вступить в ядерную войну из-за Даугавпилса или Мариямполе?». Вот таким был бы сценарий. И если ответ заключается в том, что НАТО на это не реагирует, тогда это стало бы серьёзным ударом по доверию к Альянсу и к статье пять. Вот это я и вижу как возможный вариант. Но опять же, это происходит только в том случае, если Украина потерпит поражение», – заявил Ходжес.

При таком сценарии Ходжес грозит ударами НАТО по аэропорту Калининграда и блокадой российского анклава: