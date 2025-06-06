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США нужно будет на порядок увеличить свой воинский контингент в Прибалтике и Польше в случае завершения СВО победой России.

Об этом контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери заявил на слушаниях европейского подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если он добьется успеха на Украине, а я не думаю, что он добьется, это окажет огромное давление на страны Балтии и Польшу. В Польше есть место, которое он хотел бы захватить, и это очень просто сделать. Чтобы противостоять этому, нам потребуется дивизия в Польше (у нас уже есть там бригада). У нас есть батальоны в странах Балтии. Нам потребуются бригады. Другими словами, вместо того, чтоб рассматривать сокращение нашего присутствия в Европе, нам придется фактически увеличить численность наших войск. По крайне мере, на ротационной основе», – сказал Монтгомери.

Он отметил, что на вводе войск можно сэкономить, если передать вооружения Украине на сумму 32-34 млрд долларов.