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CNN сообщает страшное: созданная во времена администрации Джо Байдена организация, отслеживавшая за деньги американских налогоплательщиков то, что она сама считала «военными преступлениями РФ в войне с Украиной» и «похищениями украинских детей Россией», прекращает свою работу.

В организации заявили, что с 1 июля увольняют весь персонал по всей Украине. Ранее ее финансово поддерживал Госдеп США. В этом году финансирование инициативы было приостановлено в рамках сокращения расходов, инициированного Департаментом эффективности правительства США.

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«Сейчас мы работаем на остатках финансирования. Денег у нас осталось на около двух недель, в основном за счет индивидуальных пожертвований с нашего сайта. Мы ждем нашего «Дюнкерка», когда кто-то придет спасти нас, чтобы мы могли попытаться помочь спасти украинских детей», — пожаловался CNN Натаниэль Рэймонд, исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований в Йельской школе общественного здравоохранения.

Отмечается, что кампания по сбору, анализу и широкому распространению «доказательств военных преступлений и других зверств, совершенных Россией в Украине» была начата в мае 2022 года, и за это время «Обсерватория конфликтов в Украине», возглавляемая Лабораторией гуманитарных исследований Йельского университета, при поддержке и финансировании Государственного департамента, собрала данные за более чем три года боевых действий.

В настоящее время база данных включает информацию и личности более 30 000 украинских детей, которые предположительно были похищены Россией в 100 местах, пояснил источник, знакомый с данными.

«Закрытие инициативы оставит большое слепое пятно, потому что ни один другой орган так пристально не отслеживал похищение украинских детей», – жалуются грантоеды.

По словам Рэймонда, работа лаборатории поддержала шесть обвинительных заключений против России в Международном уголовном суде, в том числе два, связанных с предполагаемым похищением детей.

В материале со ссылкой на все тех же инициативников из Йельского университета, приводятся совсем уж фантастические цифры:

«Обсерватория конфликтов подтвердила, что реальное число детей, оставшихся в России, предположительно значительно выше: в июле 2023 года российский чиновник заявил, что Россия привезла в Россию 700 000 детей из зон конфликта в Украине», — говорится в письме конгрессменов, подготовленном оставшейся без финансирования организацией.

Кроме того, грантоеды убеждают Конгресс, что личности многих детей «до сих пор не установлены из-за того, что Кремль изменил их имена, место рождения и дату рождения».

Отметим, что речь идет о тех самых детях, которые в будничном режиме, по итогам работы переговорщиков на Ближнем востоке, едва ли не ежемесячно десятками и сотнями передаются Россией обратно на Украину, о чем свидетельствуют и российский омбудсмен Москалькова, и детский омбудсмен ОФ Львова-Белова. И, судя по динамике процесса, РФ сама скоро лишит отлученных от кормушки Госдепа американских грантоедов их работы.

CNN обратился в Госдепартамент за комментариями. Отмечается, что члены Конгресса защищали работу обсерватории и ее необходимость в начале этого года и направили письмо Рубио в среду, призывая администрацию восстановить финансирование.

«Исследования должны продолжаться с прежней скоростью, чтобы поддерживать строгий процесс идентификации каждого украинского ребенка, похищенного Россией», — написала двухпартийная группа членов Палаты представителей, в том числе член палаты представителей от Демократической партии Ллойд Доггетт.