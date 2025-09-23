Американские самолёты-разведчики прямо участвуют в ударах по Крыму. В Киеве выдохнули: Трамп – наш!
Несмотря на публичные заявления Дональда Трампа, США продолжают фактически воевать на стороне Украины.
Об этом в беседе с украинской журналисткой Людмилой Немырей заявил киевский авиационный эксперт Анатолий Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы всё время говорим, что НАТО пассивно, что США уходят из Европы, что США по отношению к Европе себя плохо ведёт. Но когда у нас была операция ГУР по уничтожению установки РЛС «Небо» [в Крыму], в ней принимал участие американский самолёт-разведчик «Посейдон» дальнего радиолокационного обнаружения», – сказал Криволап.
Журналистка едва не подпрыгнула в радостном удивлении, попросив поделиться подробностями, чтобы сказать американцам спасибо.
«Что бы правительство Трампа ни говорило, как бы оно там себя ни вело, как бы оно ни демонстрировало какие-то намерения, в отношении Европы, России, а по факту украинские военные очень плотно сотрудничают с американскими, которые запускают свои самолёты дальнего радиолокационного обнаружения», – сказал Криволап.
По его словам, именно именно американский самолет обнаружил место дислокации РЛС и передал эти данные ГУР, катера которого в итоге смогли подойти к Крыму и выпустили свои беспилотники.
«Американцы нам таким образом помогали. И для меня это было, как глоток свежего воздуха, что вот всё-таки военные делают своё дело. Заявления политиков, разговоры – это всё двадцать пятое. Главное – то дело, которое делается военными», – резюмировал Криволап.
