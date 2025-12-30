Алексей Муратов: Виновники войны на нашей земле – BlackRock, Vanguard и State Street

Максим Столяров.  
30.12.2025 13:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 496
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Колониальная демократия, Политика, Россия


Пока западный ВПК находится в руках транснациональных корпораций, войны по всему миру не закончатся.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил Алексей Муратов, глава центрисполкома движения «Донецкая Республика», руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Донецке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока западный ВПК находится в руках транснациональных корпораций, войны по всему миру не закончатся....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В 2003 году, когда я был молодым депутатом, я поднимал вопрос о том, что доллар – это финансовая пирамида. И, если мы хотим вернуть свой государственный суверенитет, нам необходимо обрушить ее. Тогда это казались какой-то маргинальной идеей.

А сегодня мне приятно слышать Захарову, которая говорит о дедолларизации. Приятно видеть президента, который говорит, что Россия вернула свой полный государственный суверенитет.

Если сегодня посмотреть на Европу – там нет суверенных государств. Они находятся под властью глобальных международных инвестиционных фондов, таких как BlackRock, Vanguard, State Street.

И эти инвестиционные фонды владеют крупнейшими транснациональными корпорациями, в том числе ВПК, который и сейчас продолжает зарабатывать деньги на боевых действиях в нашей стране. И пока ВПК находится в частных руках – войны в мире не закончатся», – сказал Муратов.

«Колоссальные средства тратятся на эти конфликты, хотя их можно было бы направить на создание новых технологий. Хотелось бы, чтобы наши дети не брали в руки оружие. А для того, чтобы это произошло, мы должны подсветить эти центры «принятия решений» в коллективном Западе, которые прячутся сегодня за марионеточными правительствами. Достать их на свет Божий, судить их военных преступников.

Мы должны поставить запрет на создание и действие частных ВПК, которые производят оружие и лоббируют вооруженные конфликты по всему миру. Пока мы это не сделаем, мы не сможем изменить мир в лучшую сторону», – добавил Муратов.

Он считает, что в этом деле России помогает работа в рамках БРИКС и ШОС.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить