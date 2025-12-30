Пока западный ВПК находится в руках транснациональных корпораций, войны по всему миру не закончатся.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил Алексей Муратов, глава центрисполкома движения «Донецкая Республика», руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Донецке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2003 году, когда я был молодым депутатом, я поднимал вопрос о том, что доллар – это финансовая пирамида. И, если мы хотим вернуть свой государственный суверенитет, нам необходимо обрушить ее. Тогда это казались какой-то маргинальной идеей.

А сегодня мне приятно слышать Захарову, которая говорит о дедолларизации. Приятно видеть президента, который говорит, что Россия вернула свой полный государственный суверенитет.

Если сегодня посмотреть на Европу – там нет суверенных государств. Они находятся под властью глобальных международных инвестиционных фондов, таких как BlackRock, Vanguard, State Street.

И эти инвестиционные фонды владеют крупнейшими транснациональными корпорациями, в том числе ВПК, который и сейчас продолжает зарабатывать деньги на боевых действиях в нашей стране. И пока ВПК находится в частных руках – войны в мире не закончатся», – сказал Муратов.