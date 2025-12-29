Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российский олигарх Роман Абрамович отказался передавать 2,5 миллиарда фунтов от продажи футбольного клуба «Челси» Украине, как того требовал британский премьер-министр Кит Стармер.

Об этом пишет британская The Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В середине декабря Стармер пригрозил Абрамовичу судом, если он не отдаст деньги. Однако российский олигарх намерен не только защищаться, но и нападать. Он подает встречный иск, в котором требует вернуть себе 5,3 миллиарда фунтов стерлингов, замороженных из-за санкций в британском офшоре на острове Джерси.

Теперь Абрамович нанял лучших юристов мира, чтобы они представляли его интересы в судебном разбирательстве: теневого генпрокурора в Палате лордов лорда Дэвида Вулфсона и бывшего старшего юрисконсульта Дональда Трампа Эрика Хершманна.

Представители Абрамовича уже заявили, что 1,4 млрд фунтов стерлингов из 2,35 млрд, полученных от продажи «Челси», не могут быть выделены благотворительному фонду до тех пор, пока правительство Джерси не прекратит расследование и судебные действия.