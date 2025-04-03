«А что скажут русские?» Сикорский обьяснил, почему на Украине не будет польских войск

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Как передает польское издание Rmf24 со ссылкой на главу министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Варшава не будет отправлять свой военный контингент на Украину. Главная причина – боятся реакции Москвы.

«Русская пропаганда сейчас нас обвиняет в том, что мы хотим зайти в Украину и вместе с ними поделить. Это (введение польских миротворцев на Украину — ПН.) будет элементом мобилизации общества в самой России, и мы не хотим дать российской пропаганде этот аргумент», — утверждает Сикорский.

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В то же время он заверил, что Польша «будет самым большим бенефициаром» в вопросах восстановления Украины, учитывая территориальную близость, логистические сообщения. Обещание более чем интересное, учитывая этимологию слова «бенефициар» – тот, кто получает выгоду от какого-либо процесса.

К тому же Сикорский отметил, что несправедливо увязывать вопрос восстановления с возможной миротворческой миссией, ведь Польша предоставила Украине наибольшую помощь в отношении ВВП страны.

Также Сикорский не удивлен пробуксовкой мирных переговоров по Украине.

«Этого следовало ожидать. Классическая дипломатия предполагает, что сначала необходимо открыть конфиденциальные каналы и проверить, есть ли шанс на прорыв, на успех переговоров. Когда вы делаете это публично, проблемы возникают публично. «Я полностью понимаю разочарование Дональда Трампа, но оно не должно быть одинаковым для обеих сторон», – сказал Радослав Сикорский.

Вместе с тем, Сикорский вообще не верит, что прекращение огня в краткосрочной перспективе действительно возможно.

«Обратите внимание, где это, по-видимому, происходит. А именно там, где Украина победила, то есть в Черном море, где Россия действительно не может победить Украину, где силы равны» , – ответил глава МИД.

Также главный польский дипломат запугивает страны бывшего СССР «российской угрозой»: