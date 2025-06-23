Иран вот-вот перекроет потоки нефти через Ормузский пролив

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Иранское Press TV передает, что парламент Ирана после ударов США по ядерным объектам одобрил закрытие Ормузского пролива, через который проходит четверть мирового трафика нефтепродуктов.

Как заявил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Исмаил Коусари, окончательное решение по этому вопросу будет принимать Совет национальной безопасности страны.

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В свою очередь командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Алиреза Тангсири заявил, что Ормузский пролив «будет закрыт через несколько часов», сообщает турецкое издание TRHaber.

Ранее такое предложение озвучил советник верховного лидера Ирана Хосейн Шариатмадари. Он призвал перекрыть один из ключевых маршрутов мировой нефтеторговли для американского, британского, немецкого и французского судоходства, а также выступил за ракетные удары по кораблям ВМС США, базирующимся в Бахрейне.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи допускал закрытие Ормузского пролива. Также такое предупреждение делало Минобороны страны, подчеркивая, что нефтяные танкеры по этому маршруту в Европу больше не пройдут.

В Сети выскахывают предположения, что блокировать Ормузд будет не официальный ВМФ Ирана, а военно-морские силы КСИР, заточенные под диверсионную работу и состоящие из высокомобильных скоростные катеров-камикадзе, береговых ракетных комплексов и испольщующий морские дроны и подводных диверсантов.

Тем временем, как пишет американское издание The Washington Post, перспектива дальнейшей эскалации вокруг Ирана усилила раскол внутри Республиканской партии США.

Не называя имён, газета пишет, что некоторые республиканцы боятся ответа Ирана, перекрытия Ормузского пролива, а также повышения цен на нефть, что подорвёт обещания Трампа по сокращению расходов бюджета.

Как известно, Трамп жестко раскритиковал своих недавних попутчиков из изоляционистского крыла республиканцев, известных, как MAGA. После того, как видные деятели этого лагеря выступили против нападения на Иран, Трамп назвал их “жалкими неудачниками” и пообещал “избавиться от них, как от чумы”.