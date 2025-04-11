15 бригад США уничтожатся меньше чем за год в режиме боёв на Украине
Правительствам стран ЕС нужно понять, что забить склады оружием – это не значит быть готовыми к войне.
Об этом на форуме Европы в Брюсселе заявил еврокомиссар по обороне и космосу, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если начнётся война, вам понадобится оборонная промышленность, готовая ремонтировать, поддерживать, производить новое оружие. И эта промышленность должна быть недалеко от зоны конфликта. Вот, почему инвестиции в европейскую промышленность – это инвестиции в нашу обороноспособность, это не просто отношение с каким-то протекционизмом.
Я вижу, что иногда правительства или министры обороны забывают об этом значении оборонной промышленности. Они думают, что главное – закупить оружие перед войной и иметь его на складах, и всё. Склады в первые несколько месяцев войны опустеют», – предупредил Кубилюс.
«Американцы провели интересную военную симуляцию, что будет с их 15-ю тяжёлыми военными бригадами, если они будут участвовать в реальных боевых действиях именно как на Украине, а не в Афганистане или в других местах. Они знали средние потери техники, они знали, сколько оружия производят сейчас, и сколько будет производиться через 10 месяцев. И ответ был прост: через 10 месяцев у американцев останется только две бригады из 15, с их техникой.
Вот, что нам нужно иметь в виду. Именно поэтому, когда мы говорим о нашей готовности, развитие оборонной промышленности – одна из самых важных вещей, которую нам нужно сделать», – рассуждал литовец.
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