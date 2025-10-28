«140 миллионов маленьких Путиных, думающих только о водке, – это большая проблема» – Ющенко просится первым на денацификацию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Население РФ «безынициативно» и думает только о дешевой водке, поскольку не хочет развала собственной страны и поддерживает СВО на Украине.

Об этом экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил в интервью спикеру воюющего за ВСУ батальона чеченских сепаратистов им. «Шейха Мансура» Саиду Исаеву, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Есть дуализм. Дуализм состоит в том, что Путин, которого я знал, с которым много общался, начиная с 2000 года, когда я был премьер-министром Украины, это человек, который был совсем иным, нежели тот человек, который сегодня. Тот человек, который сегодня – я его не знаю. Говорят, проблема России – Путин. Ну, да, это очевидно, правильно. Это самая большая проблема. Но имейте в виду, что 140 млн. маленьких Путиных – это тоже проблема. Потому что это общество нельзя привести к иному пониманию своей миссии», – рассуждал пчеловод.