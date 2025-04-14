«Заплыли золотом и платиной» – русофоб-галичанин в шоке от коррупции Зе-чиновников

Во время войны украинские чиновники получили возможность воровать миллиардами, и поэтому они сделают всё возможное, чтобы мир не наступил.

Об этом в эфире канала «LMN» заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши чиновники во время войны – как свиньи в болоте, это полностью их стихия. Они впервые в жизни сталкиваются с такими деньжищами. И они используют этот исторический шанс. Не приведи господи столкнуться с их логикой, когда человек сталкивается с бесконтрольными деньгами во время войны», – возмутился Дроздов.

Он подчеркнул, что именно эта прослойка населения выступает против завершения войны.

«Потому что у них лафа закончится. Что они тогда будут делать? Где какая-то тётя Таня из Житомира еще заработает несколько миллионов долларов просто тупо наличными, кэшем? Когда такое еще в жизни ее будет? Она, вероятно, каждый день становится на колени перед иконостасом – и молится за то, чтобы война была, чтобы ее муж немного заработал еще, потому что у них нет еще четвертого лендкрузера, нет пятой квартиры в Берлине, и так далее. Им очень комфортно в условиях войны, потому что она их познакомила с невероятным количеством наличных. И это для них просто шанс на всю жизнь. И потому гребут. Это уже не мажоры, мажор – это к каким-то соплякам относится. А там всё просто залито золотом и платиной», – причитал он.