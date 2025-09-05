Захарова перевела Путина на язык «95 квартала»

Владимир Путин не видит смысла в своей встрече с утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил сегодня на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Договориться с украинской стороной по ключевым вопросам будет практически невозможно, даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности», – сказал Путин.

Он пояснил, что уступки территорий, согласно украинской конституции, должны быть подтверждены на референдуме. Для того, чтобы его провести, нужно отменить военное положение. А в этом случае сразу же последуют выборы президента. Кроме того, на Украине не работает конституционный суд.

«Это бесконечный процесс в никуда. Тем не менее, мы сказали, что готовы ко встрече на высшем уровне. Слушайте, украинская сторона хочет этой встречи. Я сказал: готов, приезжайте. Мы точно обеспечим условия для этой встречи и безопасность. Гарантия 100%. Но нам говорят: мы хотим встречи, но вы поезжайте туда-то. Мне кажется, что это просто избыточные запросы», – сказал Путин.

«Словарь вежливого человека. Владимир Владимирович вместо «совсем о….ли» использовал словосочетание «избыточные ожидания», – прокомментировала слова президента в своем канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обозреватель Борис Рожин считает, что приглашение Зеленскому делается, чтобы успокоить США.

Уехавший из Киева в РФ после начала СВО общественник Александр Скубченко поясняет: