Задача проигрывающего Запада оставить нам «выжженное поле» на освобождённых землях – историк
Европейцы помогут ВСУ не оставить камня на камне в возвращающихся в состав России регионах. В этом Европа полностью с Украиной солидарна – уничтожать все под угрозой прихода русских.
Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал уроженец Луганщины, российский политолог, историк, директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вряд ли те, кто уничтожает русские города на Донбассе, считают их своими. Мы же прекрасно помним ещё с советских времён отношение на Западной Украине к шахтёрам Донбасса. Конечно, это всё в самой уродливой форме потом трансформировалось уже во времена нацистского режима. Но мы помним слова Тимошенко, Порошенко и других политиков по отношению к жителям Донбасса – они никогда не считали нас своими.
Вот эта вырусь нас своими не считала. Они русскими быть перестали, и нет ничего более страшного, чем человек, который отказался от своих корней. Разрушив себя, он разрушает всё вокруг себя, оставляя выжженное поле», – отметил он.
Так британская авиация с особым усердием уничтожала Кёнигсберг, перед тем, как он стал Калининградом.
«Они понимали, что придут русские, и поэтому всё нужно уничтожить. Ну и плюс ещё особые разборки британцев с германцами. Эта ненависть внутри Европы друг к другу, которая тоже живёт и прорывается в такие моменты обострения, конфликтов и разрывов, и становится неудержимой. Тем более, когда речь идёт о том, что русские могут прийти. Ничего не напоминает? Мне кажется, это прямые аналогии.
И Украина, «укушенная» англосаксами, которая сегодня всё делает для того, чтобы превратить уже русскую землю в выжженное поле и заставлять дальше русских убивать друг друга. Это мечта такая. Они и сегодня продолжают эту практику. Но русский солдат победил тогда и побеждает уверенно сейчас. И я уверен, что мы точно так же будем восстанавливать наши разрушенные города, как это произошло после Великой Отечественной войны», – заключил Пантелеев.
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