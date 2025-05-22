Зачинщикам русского крестопада дали по рукам, но пока не сильно – нашлись адвокаты

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Официальный сайт Кремля и страницы администрации президента в социальных сетях вернули на изображение государственного герба России православные кресты, ранее отсутствующие на сайте. Вместо них были ромбы.

Решение принято после массовых жалоб известных деятелей культуры и патриотов страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Человек, который стесняется собственной веры, не имеет права считать себя гражданином великой державы. Он – ноль. Он всегда будет оправдываться и выполнять чужую волю. Казалось бы, конспиролог, маразматик бред какой-то несет. Ну сделали и сделали. Вроде похоже – двуглавый цыпленок. Но это не просто так. Очень мощная, организованная операция по истреблению национального духа России», – заявил вчера режиссер Никита Михалков на XIII Петербургском международном юридическом форуме. Сегодня же кресты на герб вернули. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил ситуацию с гербом «вопросом масштабирования».

«На экране любого монитора существуют пиксели. И если герб уменьшать, то в какой-то момент герб превращается в ромбик. Если его растянуть и увеличить, там будут кресты. Все, кто хоть примитивно разбираются в цифровой передаче изображения, прекрасно в этом отдают себе отчет. Герб у нас один. Он, естественно, с крестами. Он есть на сайте президента в специальном разделе», – оправдывался Песков.

Общественное движение «Зов народа» выступило с инициативой о принятии федерального закона, предусматривающего административную и уголовную ответственность за умышленное удаление или искажение религиозных символов в общественных местах.

Военкор Дмитрий Стешин выяснил, что дизайн с ромбами предложили сотрудники студии Артемия Лебедева, и назвал их поведение «хтоническим скотством».

«Вот и нашли девочек-дизайнеров устроивших “крестопад”. Зовут “девочек” почему-то ожидаемо – Шапиро и Геллер, а окормляются они, тоже ожидаемо, в шайке синевласого Артемия Татьяновича. Наверное, скоро выяснится, что за Швондер дал им рекомендации в очистку», – написал Стешин в своем тгк.

Политолог Вадим Трухачев указывает, что надлежащий вид должно принять на сайте Кремля и изображение Георгия Победоносца, которое также является государственным символом.