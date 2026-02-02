«Забыть о Гуляйполе и оставлять Степногорск» – офицер ВСУ о перспективах на фронтах
Наступление ВС РФ в Запорожской области принимает угрожающие для украинской армии обороты.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Судя по всему, всё-таки продвинулись, заняли это село Терноватое. Его особенность в том, что оно за речкой, на которой стоит Гуляйполе, и вообще линия обороны у нас выстроилась. И, судя по всему, в Запорожской области на границе с Днепропетровской у нас есть некоторые сложности.
Если противник там будет развивать успех, он продолжит наступление вдоль наших основных рубежей обороны и, причём, выше их. С точки зрения построенных нами рубежей обороны, это самое перспективное направление наступления для них. Поэтому я надеюсь – наше командование там всё-таки примет меры», – переживал укро-офицер.
Он добавил, что уже не столько надо беспокоиться судьбой Гуляйполя, указав сразу на два направления.
«Если прорыв будет севернее, то есть вдоль границы Запорожской и Днепропетровской области, это будет гораздо для нас хуже, чем утрата Гуляйполя. Или прорыв там в том углу.
Второе направление – вдоль Днепра. Они вышли на реку Конка и развивают наступление уже в западном направлении, таким образом, огибая наш укрепрайон в районе Степногорска. Судя по всему, нам придётся его оставить в каком-то очень обозримом будущем», – прогнозировал «Грин».
