Наступление ВС РФ в Запорожской области принимает угрожающие для украинской армии обороты.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Судя по всему, всё-таки продвинулись, заняли это село Терноватое. Его особенность в том, что оно за речкой, на которой стоит Гуляйполе, и вообще линия обороны у нас выстроилась. И, судя по всему, в Запорожской области на границе с Днепропетровской у нас есть некоторые сложности.

Если противник там будет развивать успех, он продолжит наступление вдоль наших основных рубежей обороны и, причём, выше их. С точки зрения построенных нами рубежей обороны, это самое перспективное направление наступления для них. Поэтому я надеюсь – наше командование там всё-таки примет меры», – переживал укро-офицер.