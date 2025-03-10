«Ястреб» Ходжес горюет: Санкции не привели к госперевороту в России

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Российского президента Владимира Путина «не свергли как диктатора» даже после того, как против его окружения ввели жёсткие санкции.

Об этом в эфире интернет-канала War & Politics заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У диктаторов нет планов на пенсию. Они остаются у власти пожизненно, потому что с диктаторами обычно случаются плохие вещи, когда они пытаются уйти в отставку, если у них нет четкой программы преемственности. Я не знаю, кто это [преемник Путина] в России», – сказал Ходжес.

Он пожаловался, что санкции против российских олигархов не подтолкнули их к попытке госпереворота в Москве.