«Ястреб» Ходжес горюет: Санкции не привели к госперевороту в России
Российского президента Владимира Путина «не свергли как диктатора» даже после того, как против его окружения ввели жёсткие санкции.
Об этом в эфире интернет-канала War & Politics заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У диктаторов нет планов на пенсию. Они остаются у власти пожизненно, потому что с диктаторами обычно случаются плохие вещи, когда они пытаются уйти в отставку, если у них нет четкой программы преемственности. Я не знаю, кто это [преемник Путина] в России», – сказал Ходжес.
Он пожаловался, что санкции против российских олигархов не подтолкнули их к попытке госпереворота в Москве.
«Вероятно, сожалеют олигархи, у которых больше нет квартиры в Лондоне или детей, которые учатся в Швейцарии, или их яхты, конфискованные в Неаполе, или еще где-нибудь. Они, наверное, сожалеют о своей жизни.
Но я не знаю, многие ли из них сказали, что следовало остановить Путина, что это [СВО] была ужасная идея, все эти разрушения, мы потеряли наших украинских друзей. Я не вижу этого», – грустно заключил он.
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