Ядерное оружие в Белоруссии нужно, чтобы пробить коридор к Калининграду – эксперт
Прибалтика и Польша создают фортификации на границе с Россией и Белоруссией, чтобы в последующем попытаться изолировать Калининградскую область, введя ее блокаду. В этом случае у России не будет иного выхода, кроме как прорезать себе сухопутный коридор с применением тактического ядерного оружия – для того оно и находится в Белоруссии.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Прибалты реально готовят оборонительную линию, они вкладывают деньги, ставят зубы дракона, минируют границу, выходя из конвенции по запрещению производства и накопления противопехотных мин.
И сразу стоит вопрос, а почему они это делают? Если их разведка реально понимает, что Россия не планирует нападать, причем неважно, что там заявляют политики, зачем они это делают физически? А потому что есть большая вероятность и угроза того, что нам будут пытаться зажимать в клещи, создавать некую морскую блокаду Калининграда.
Самолетами много грузов не натаскаешь, нам уже сделали частично логистическую блокаду, с трудом туда грузы двигаются по сухопутной части, нам сделали энергетическую блокаду, отключили от энергокольца БРЭЛЛ, то есть у нас нет связи Калининграда с Россией по энергетике, там своя генерация», – отметил он.
«Если нам будут выключать морскую, а потихонечку они это делают, притормаживая суда, то рано или поздно может наступить такой момент, что нам придется прорубать этот «Сувалкский коридор», и вот там они сейчас, собственно, создают этот непреодолимый вал, о котором они говорят, чтобы у нас не было этой возможности другой…
Если этот сценарий будет сильно нарастать, мы предупредили, что тактическое ядерное оружие в Белоруссии, собственно, под эти задачи там и находится. Мы просто прорежем коридор, по которому наши войска пойдут вперед», – заявил Клинцевич.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: