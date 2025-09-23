ВСУшный дроновод об изменении ситуации на фронте: Русская kill-зона – по всей линии фронта

Вадим Москаленко.  
23.09.2025 09:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 963
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Российские дроноводы по всему фронту создают обширную «kill-зону», которая не позволяет бандеровцам поднять головы. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир роты наземных БПЛА 93 ОМБр ВСУ Александр с позывным «Электрик», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские дроноводы по всему фронту создают обширную «kill-зону», которая не позволяет бандеровцам поднять головы....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Кил-зону сделали мы года полтора назад, с активным развитием у нас БПЛА, и за счёт этого мы долго держали фронт.

А сейчас враг взял на вооружение нашу тактику, масштабировал, и вышел на серьёзный уровень. Развил несколько серьёзных подразделений, типа того же «Рубикона», и активно масштабирует их по всему фронту», – сказал «Электрик».

«Если ещё полгода назад такие участки фронта были единичными, то сейчас это уже очень широкий участок, который быстро растёт. И таких подразделений, как «Рубикон», становится больше, и они обрезают нам логистику.

То есть, по нашей тактике они сравнялись, а где-то даже превзошли. Всё стало намного сложней, и эта кил-зона – это 10-15 километров в сторону врага, в которой основное средство поражения – это дроны», – жаловался всушник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить