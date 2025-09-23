ВСУшный дроновод об изменении ситуации на фронте: Русская kill-зона – по всей линии фронта

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские дроноводы по всему фронту создают обширную «kill-зону», которая не позволяет бандеровцам поднять головы. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир роты наземных БПЛА 93 ОМБр ВСУ Александр с позывным «Электрик», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кил-зону сделали мы года полтора назад, с активным развитием у нас БПЛА, и за счёт этого мы долго держали фронт. А сейчас враг взял на вооружение нашу тактику, масштабировал, и вышел на серьёзный уровень. Развил несколько серьёзных подразделений, типа того же «Рубикона», и активно масштабирует их по всему фронту», – сказал «Электрик».