ВСУшник: Отправка десанта на смерть в Покровск – это такой креатив Зе-банды

Анатолий Лапин.  
06.11.2025 09:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 424
 
Война, Дзен, Украина


Вертолетный десант украинского спецназа в Покровск мог считаться успешным, если бы вслед за ним произошла переброска резервов или создание коридора для вывода гарнизона. Этого не произошло, весь смысл операции заключается в «креативе», которым занимается ставка под руководством комика Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил украинский военнослужащий с позывным «Историк», который ранее воевал под Покровском, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Контекст проведения этого десанта, то есть, когда оно все там проваливается, когда противник уже перешел железку, и, по сути дела, у вас проваливается фланг – там, где происходила высадка этого десанта.

То есть смысл даже там зачищать это и удерживаться? Каким образом туда должно было закатиться подкрепление?

Поэтому мне непонятен, и здесь вопрос абсолютно не к ГУР вообще и не к Буданову, уж точно, это вопрос к нашему вышестоящему командованию, которые имеют громкое название: Ставка, Генштаб и так далее, и которые креативят. Но если что-то не получается, по-моему, глупо делать каждый раз одно и то же», – заявил «Историк».

Он видит серию неудач:

«Город не был подготовлен к обороне от слова совсем. Как не был готов Бахмут, как не была готова Авдеевка, не было готово Селидово, сейчас не готов ни Константиновка – ничего».

