Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вертолетный десант украинского спецназа в Покровск мог считаться успешным, если бы вслед за ним произошла переброска резервов или создание коридора для вывода гарнизона. Этого не произошло, весь смысл операции заключается в «креативе», которым занимается ставка под руководством комика Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил украинский военнослужащий с позывным «Историк», который ранее воевал под Покровском, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Контекст проведения этого десанта, то есть, когда оно все там проваливается, когда противник уже перешел железку, и, по сути дела, у вас проваливается фланг – там, где происходила высадка этого десанта. То есть смысл даже там зачищать это и удерживаться? Каким образом туда должно было закатиться подкрепление? Поэтому мне непонятен, и здесь вопрос абсолютно не к ГУР вообще и не к Буданову, уж точно, это вопрос к нашему вышестоящему командованию, которые имеют громкое название: Ставка, Генштаб и так далее, и которые креативят. Но если что-то не получается, по-моему, глупо делать каждый раз одно и то же», – заявил «Историк».

Он видит серию неудач: