ВСУ уже никогда не смогут организовать стратегическое контрнаступление

Анатолий Лапин.  
10.02.2025 12:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВСУ сейчас разобраны и недавняя инициатива командования укрупнить группировки, создав из них корпуса не приведет к изменению ситуации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный обозреватель Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ сейчас разобраны и недавняя инициатива командования укрупнить группировки, создав из них корпуса не...

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«Стратегического контрнаступления вооружённых сил Украины уже не будет вообще, никогда. Это полный консенсус между нашими источниками. Я со всеми поговорил, с кем мог. Всё – вот этот приговор. Больше стратегического наступления вооружённые силы Украины предпринять не смогут. Оперативное – да. Сейчас находятся в таком разобранном состоянии.

Часть из них обучается за границей и так далее, но комплексность там минимальная, это и есть стратегический резерв. Вот из этого всего они в россыпи сейчас, ими созданы оперативные управления, оперативно-стратегические управления, теперь их будут собирать в корпуса. А напротив них уже стоят сформированные готовые российские дивизии, которые давным-давно, уже в 23-м году, заняли свое место на фронте. Вот так это сейчас выглядит», – заявил Ширяев.

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