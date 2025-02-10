ВСУ сейчас разобраны и недавняя инициатива командования укрупнить группировки, создав из них корпуса не приведет к изменению ситуации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный обозреватель Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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