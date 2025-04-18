Возобновление ударов по украинской энергетике не имеет смысла – Онуфриенко
Возобновление ударов по украинским энергообъектам уже не имеет никакого смысла, по крайней мере, до следующей зимы.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил покинувший Украину политолог Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно ли нам нарастить число ударов по Украине? К тому же, мораторий на удары по энергообъектам истекает», – спросил ведущий.
«На самом деле, я бы, честно говоря, не начинал удары по инфраструктуре по объективной причине. Мы три года по ней бьем, результата не добились, а учитывая, что сейчас истек отопительный сезон и энергопотребление упало, соответственно, нам бессмысленно что-либо делать. Мы, кстати, каждый год так поступаем.
Весь этот месяц у нас недостатка в целях не было вообще. Кроме энерго-инфраструктуры, у нас достаточно военных целей», – ответил Онуфриенко.
Ведущий также попросил прокомментировать удары по Кривому Рогу и Сумам, в результате которых пострадало много гражданских.
«Я жалею об этих ударах, но здесь выхода нет. Это то, что называется сопутствующими потерями. Это цинично звучит, но, тем не менее, это правда.
Гражданское население гибнет при любых боевых действиях. Никуда вы здесь не денетесь, даже когда мы попадаем туда, куда целились. Гражданские лица присутствовали на церемонии награждения этих военнослужащих. Соответственно, и потери нескольких десятков человек», – подытожил политолог.
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