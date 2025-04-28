«Волшебник» Трамп может превратить российский газ в американский – нужно ли это «Газпрому»
Россия, судя по всему, согласна на то, что США возьмут под полный контроль поставку ее газа в Европу.
В СМИ разговоры об этом велись давно, но Кремль в лице пресс-секретаря президента РФ прокомментировал тему впервые на прошлой неделе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он заявил, что «Газпром» открыт к переговорам о поставках через Украину, если новый владелец газотранспортной сети (ГТС) согласится на контракт. США могут получить контроль над украинской ГТС в рамках сделки по редкоземельным металлам. Песков подчеркнул, что для России не так важно кто владеет газопроводами: это «чисто коммерческий вопрос», а не политический.
ЕС продолжает нуждаться в российском трубопроводном газе. В прошлом году он увеличил его поставки на 6 млрд кубометров. При этом Европа идет на бюрократические уловки, выдавая российский газ за чей-то еще, ведь «на молекуле ничего не написано», а юридически газ не российский.
«Если в соответствии с соглашением США и Украины Америка становится собственником ГТС Украины, то ей ничего не мешает на границе превращать российский газ в американский. И никто не будет спрашивать, откуда на территории Украины взялся американский газ. Труба американская – газ американский. Что вас не устраивает? Покупайте», – пояснил эксперт по энергетике Владимир Бобылев «Геоэнергетике.Инфо».
Речь идет не о приобретении украинской ГТС частной американской компанией, а о передаче под управление Корпорации по финансированию международного развития Соединенных Штатов (DFC), которая подконтрольна напрямую правительству США.
А вот разрушенные терактом (по данным СМИ – американским) газопроводы «Северный поток» собирается прикупить частник. Американский миллиардер Стивен Линч, финансировавший предвыборную кампанию Дональда Трампа, заявил об этом еще осенью прошлого года. После того, как в Швейцарии будет объявлен банкротный аукцион, он приобретет компании Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат «Газпрому».
Кстати, немецкая газета Ostsee Zeitung недавно обнаружила склад, на котором хранятся около 1 тыс. труб компаний Nord Stream и Nord Stream 2. Этого может хватить для починки поврежденных «Северных потоков».
Если учесть покупку американскими фондами, находящимися под управлением Apollo, 25%-ной доли в газопроводе BP Pipelines, также известном как BP TANAP, заходящим через Турцию, США таким образом получат полный контроль над поставками российского газа в Европу.
Бобылев считает, что для России «это вполне выгодная рабочая схема», которая позволит Газпрому не сокращать добычу и не попасть под действие третьего европейского энергопакета.
«Американцы могут поглумиться над Европой, продавая ей российский, вернее, американский газ по той цене, которую они захотят. Американцы могут покупать у России газ по взаимоприемлемым ценам, хотя бы обеспечивающим себестоимость его производства. Ну а продавать газ Европе Америка может по существующим спотовым ценам, прекрасно на этом заработав. При этом американский СПГ можно переориентировать на азиатские рынки», – говорит Бобылев.
С такой оценкой согласны далеко не все.
«Нашей стране такой сценарий дает некоторую надежду на скорый перезапуск транзита российского газа через Украину в Европу. Но, с другой стороны, сомнительно, чтобы он устраивал Россию и Европу стратегически. США, таким образом, смогут регулировать поставки нашего газа в Европу в интересах своего экспорта СПГ. А дальше, как в старом советском фильме: “А если не будут брать, отключим газ!”», – пишет «Российская газета».
Еще один эксперт Александр Фролов считает, что Россия должна потребовать от ЕС отказаться от своих деклараций о полном отказе от российских энергоносителей к 2027 году и от ископаемых углеводородов – 2050 году. Он полагает, что этот ультиматум будет принят, поскольку у Европы нет возможности поставить газ из других источников, не вступив в ценовое противоречие с Азией, которая потребляет 70% мирового СПГ.
«Сейчас появились вот эти странные разговоры о том, что «мы предложим восстановить поставки газа из России, и это заставит Россию сесть за стол переговоров. Серьезно? А вы уже отменили свои нормы о том, с 2027 года планируется полностью отказаться от ископаемого топлива из России?
Если вы сейчас говорите: так и быть, Россия, мы согласны покупать ваш вонючий недемократичный газ, но брезгуя и морщась, но потом мы обязательно от него откажемся. Серьезно? Может кто-то у нас в РФ из людей, принимающих решения, не понимает эти обстоятельства, но я надеюсь, что высшее руководство страны все прекрасно понимает», – сказал Фролов в интервью «Ньюз Фронт».
Политолог Юрий Баранчик считает, что США невыгодно возвращать российский газ на европейский рынок даже под своим контролем.
«Возобновление поставок российского газа играет против США, поскольку оживляет промышленный потенциал Европы. Вообще, в отношениях США и ЕС Америка выступает как продавец, а Европа – как рынок. Это та линия, которую активно продвигали с 2018 года: санкции против «Северного потока», лоббизм LNG, «декарбонизация» как инструмент перехвата инфраструктуры», – написал Баранчик в своем тгк.
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