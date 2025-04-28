«Волшебник» Трамп может превратить российский газ в американский – нужно ли это «Газпрому»

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Россия, судя по всему, согласна на то, что США возьмут под полный контроль поставку ее газа в Европу.

В СМИ разговоры об этом велись давно, но Кремль в лице пресс-секретаря президента РФ прокомментировал тему впервые на прошлой неделе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заявил, что «Газпром» открыт к переговорам о поставках через Украину, если новый владелец газотранспортной сети (ГТС) согласится на контракт. США могут получить контроль над украинской ГТС в рамках сделки по редкоземельным металлам. Песков подчеркнул, что для России не так важно кто владеет газопроводами: это «чисто коммерческий вопрос», а не политический.

ЕС продолжает нуждаться в российском трубопроводном газе. В прошлом году он увеличил его поставки на 6 млрд кубометров. При этом Европа идет на бюрократические уловки, выдавая российский газ за чей-то еще, ведь «на молекуле ничего не написано», а юридически газ не российский.

«Если в соответствии с соглашением США и Украины Америка становится собственником ГТС Украины, то ей ничего не мешает на границе превращать российский газ в американский. И никто не будет спрашивать, откуда на территории Украины взялся американский газ. Труба американская – газ американский. Что вас не устраивает? Покупайте», – пояснил эксперт по энергетике Владимир Бобылев «Геоэнергетике.Инфо».

Речь идет не о приобретении украинской ГТС частной американской компанией, а о передаче под управление Корпорации по финансированию международного развития Соединенных Штатов (DFC), которая подконтрольна напрямую правительству США.

А вот разрушенные терактом (по данным СМИ – американским) газопроводы «Северный поток» собирается прикупить частник. Американский миллиардер Стивен Линч, финансировавший предвыборную кампанию Дональда Трампа, заявил об этом еще осенью прошлого года. После того, как в Швейцарии будет объявлен банкротный аукцион, он приобретет компании Nord Stream 2 AG, 100% акций которой принадлежат «Газпрому».

Кстати, немецкая газета Ostsee Zeitung недавно обнаружила склад, на котором хранятся около 1 тыс. труб компаний Nord Stream и Nord Stream 2. Этого может хватить для починки поврежденных «Северных потоков».

Если учесть покупку американскими фондами, находящимися под управлением Apollo, 25%-ной доли в газопроводе BP Pipelines, также известном как BP TANAP, заходящим через Турцию, США таким образом получат полный контроль над поставками российского газа в Европу.

Бобылев считает, что для России «это вполне выгодная рабочая схема», которая позволит Газпрому не сокращать добычу и не попасть под действие третьего европейского энергопакета.

«Американцы могут поглумиться над Европой, продавая ей российский, вернее, американский газ по той цене, которую они захотят. Американцы могут покупать у России газ по взаимоприемлемым ценам, хотя бы обеспечивающим себестоимость его производства. Ну а продавать газ Европе Америка может по существующим спотовым ценам, прекрасно на этом заработав. При этом американский СПГ можно переориентировать на азиатские рынки», – говорит Бобылев.

С такой оценкой согласны далеко не все.

«Нашей стране такой сценарий дает некоторую надежду на скорый перезапуск транзита российского газа через Украину в Европу. Но, с другой стороны, сомнительно, чтобы он устраивал Россию и Европу стратегически. США, таким образом, смогут регулировать поставки нашего газа в Европу в интересах своего экспорта СПГ. А дальше, как в старом советском фильме: “А если не будут брать, отключим газ!”», – пишет «Российская газета».

Еще один эксперт Александр Фролов считает, что Россия должна потребовать от ЕС отказаться от своих деклараций о полном отказе от российских энергоносителей к 2027 году и от ископаемых углеводородов – 2050 году. Он полагает, что этот ультиматум будет принят, поскольку у Европы нет возможности поставить газ из других источников, не вступив в ценовое противоречие с Азией, которая потребляет 70% мирового СПГ.

«Сейчас появились вот эти странные разговоры о том, что «мы предложим восстановить поставки газа из России, и это заставит Россию сесть за стол переговоров. Серьезно? А вы уже отменили свои нормы о том, с 2027 года планируется полностью отказаться от ископаемого топлива из России? Если вы сейчас говорите: так и быть, Россия, мы согласны покупать ваш вонючий недемократичный газ, но брезгуя и морщась, но потом мы обязательно от него откажемся. Серьезно? Может кто-то у нас в РФ из людей, принимающих решения, не понимает эти обстоятельства, но я надеюсь, что высшее руководство страны все прекрасно понимает», – сказал Фролов в интервью «Ньюз Фронт».

Политолог Юрий Баранчик считает, что США невыгодно возвращать российский газ на европейский рынок даже под своим контролем.