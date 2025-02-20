«Виноваты русские» – в Варшаве объяснили отказ Польши вводить войска на Украину

Константин Серпилин.  
20.02.2025 21:55
  (Мск) , Варшава
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Из-за информационной кампании русских Варшаве лучше ограничиться логистической поддержкой военной помощи Киеву, чтобы не спровоцировать раскол между Украиной и Польшей.

Об этом в эфире «TVP WORLD» заявил польский журналист и русофоб, главный редактор издания «Visegrad Insight» Войцех Пшибыльский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за информационной кампании русских Варшаве лучше ограничиться логистической поддержкой военной помощи Киеву, чтобы не...

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«Польша поддерживает материально-техническую поддержку всем остальным странам НАТО, у которых есть больше возможностей для манёвров с войсками, чтобы перебросить их на Украину, доставить боеприпасы и оборудование на Украину.

Польша приветствует помощь всех партнёров в этом, потому что совместные действия гарантируют успех. Но мы должны помнить, что Россия снова использует нас в дезинформационной войне.

Уже в 2014 году российская пропаганда пыталась создать впечатление, что поддержка Польшей Украины продиктована неоколониальными мотивами. Таким образом, они проецируют свои собственные представления о Польше на то пространство, которое когда-то действительно контролировалось Польшей», – сочинял Пшибыльский.

«Польша очень не хочет вмешиваться в этот конфликт, чтобы не дать России, во-первых, разжигать пропаганду и провоцировать возможные диверсии. Которые могут привести к расколу между Польшей и Украиной, что снова будет иметь последствия для всего западного альянса, поддерживающего Украину, и ограничит возможности на местах, чего мы не можем допустить», – добавил поляк.

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