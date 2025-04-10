Вестник психиатрии»: Под Одессой хотят поставить памятник Трампу за «укрепление украинской государственности»

Павел Бадаев.  
10.04.2025 10:55
  (Мск) , Одесса 
Просмотров: 347
 
Авторская колонка, Дзен, Общество, Одесса, Политика, США, Украина


…а они все шутят (или нет?), понимаете? Весело им. Во время войны. Помнится, как бесноватые на полном серьезе подали петиции о замене снесенной Екатерины II на памятник гею-порноактеру и Борису Джонсону. Причем обе петиции на клоунском, то есть президентском сайте, набрали нужное количество голосов!

До сих пор загадка, почему Зеленский не подписал ни одну, ни вторую — в чем-то небезупречен… И вот очередное весеннее обострение.

…а они все шутят (или нет?), понимаете? Весело им. Во время войны. Помнится, как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В пгт Таирово, что под Одессой и фактически является продолжением города, раздумывают над тем, чтобы не только установить памятник Трампу, но и…  вписать его имя в историю поселка.

Дело в том, что местные жители обратились с официальным обращением к депутатам с требованием «почтить президента США путем установки бюста Дональду Трампу в дендропарке; присвоить его имя одной из улиц, а также присвоить Трампу звание почетного гражданина Таирово».

Пациент, простите, автор обращения подвел под него основательную базу, аргументировав свой душевный порыв «весомым вкладом американского народа и лично Дональда Трампа в укрепление украинской государственности во время вооруженной агрессии России». Больной, сорри, свидомый гражданин вспомнил о передаче Украине противотанковых комплексов Javelin во времена первой каденции Трампа.

Странное выступление против всеобщей повесточки, ведь после эпохальных переговоров главклоуна и Трампа украинские сумасшедшие, назвавшие своих детей Джавелинами, побежали в загсы их переименовывать.

Еще в челобитной указано, что решение Трампа о введении пошлин на импорт из других стран поспособствовало снижению цены на российскую нефть, что «ослабляет финансовые возможности РФ в ведении войны».

Такой вот анамнез…

Однако депутат от партии Порошенко Данило Топольницкий (фото в смирительной вышиванке красноречиво) дал делу ход, сообщив, что столь важное обращение граждан «проходит рассмотрение в соответствующих комиссиях Таировского поселкового совета».

Помните потасканную шутку «не всех больных война убила»? Увы, это не шутка.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора