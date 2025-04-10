Вестник психиатрии»: Под Одессой хотят поставить памятник Трампу за «укрепление украинской государственности»
…а они все шутят (или нет?), понимаете? Весело им. Во время войны. Помнится, как бесноватые на полном серьезе подали петиции о замене снесенной Екатерины II на памятник гею-порноактеру и Борису Джонсону. Причем обе петиции на клоунском, то есть президентском сайте, набрали нужное количество голосов!
До сих пор загадка, почему Зеленский не подписал ни одну, ни вторую — в чем-то небезупречен… И вот очередное весеннее обострение.
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В пгт Таирово, что под Одессой и фактически является продолжением города, раздумывают над тем, чтобы не только установить памятник Трампу, но и… вписать его имя в историю поселка.
Дело в том, что местные жители обратились с официальным обращением к депутатам с требованием «почтить президента США путем установки бюста Дональду Трампу в дендропарке; присвоить его имя одной из улиц, а также присвоить Трампу звание почетного гражданина Таирово».
Пациент, простите, автор обращения подвел под него основательную базу, аргументировав свой душевный порыв «весомым вкладом американского народа и лично Дональда Трампа в укрепление украинской государственности во время вооруженной агрессии России». Больной, сорри, свидомый гражданин вспомнил о передаче Украине противотанковых комплексов Javelin во времена первой каденции Трампа.
Странное выступление против всеобщей повесточки, ведь после эпохальных переговоров главклоуна и Трампа украинские сумасшедшие, назвавшие своих детей Джавелинами, побежали в загсы их переименовывать.
Еще в челобитной указано, что решение Трампа о введении пошлин на импорт из других стран поспособствовало снижению цены на российскую нефть, что «ослабляет финансовые возможности РФ в ведении войны».
Такой вот анамнез…
Однако депутат от партии Порошенко Данило Топольницкий (фото в смирительной вышиванке красноречиво) дал делу ход, сообщив, что столь важное обращение граждан «проходит рассмотрение в соответствующих комиссиях Таировского поселкового совета».
Помните потасканную шутку «не всех больных война убила»? Увы, это не шутка.