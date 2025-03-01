Вассерман: Трамп дал сигнал – пора свергать Зеленского
Украинская элита получила четкий сигнал – для самосохранения ей нужно свергнуть Зеленского. Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал кандидат исторических наук, доцент СевГУ Алексей Тихонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Главный мессенджер был для украинских элит – это сигнал к перевороту. Все понимают, что воевать сейчас без поддержки США – можно пойти и сразу убиться лбом об стену. У них выбор такой: либо они устраняют президента и идут на любой условно «брестский мирный договор», либо они все просто погибнут, так или иначе, помножив на ноль свои активы и доходы», – сказал Тихонов.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман добавил, что Трамп обозначил цену Зеленскому.
«Он никоим образом не поддерживает Зеленского, не уважает Зеленского, и, соответственно, не будет возражать против любой судьбы Зеленского», – сказал выступающий.
Вассерман напомнил, что главным конкурентом Зеленского считается экс-главком ВСУ Валерий Залужный, сосланный послом в Лондоне.
«Залужный будет настолько заинтересован в существовании Украины, как отдельной сущности от остальной России, что тоже будет совершать самые разно-безобразные преступления в надежде продлить существование этой террористической организации», – заключил депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: