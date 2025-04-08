В Киеве заподозрили заговор Путина и Трампа в перебоях с поставками F-16

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Вполне может быть, что президент США Дональд Трамп нарочно притормозил передачу Бельгии самолётов F-35, чтобы бельгийцы, в свою очередь, не отправляли на Украину свои обещанные F-16.

Об этом на канале «UkrLife» заявил эксперт прозападного Центра «Стратегия ХХІ» украинский военный аналитик Павел Лакийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«F-16? Вон, командующий ВС США в Европе на днях говорил, что Украине будут приходить F-16, всё будет хорошо, но, на самом деле, не всё так хорошо. Бельгийские F-16, которые должны были к нам поступать, задерживаются по технической причине. Потому что бельгийцы не получают законтрактованные ранее F-35, которые должны были заменить предназначавшиеся для Украины F-16. Я допускаю, что это, действительно, техническая какая-то проблема, бизнесовая проблема с выпуском самолётов», – сказал он.