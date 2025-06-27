В Киеве негодуют – украинские беженцы на Западе предпочитают говорить по-русски

Вадим Москаленко.  
27.06.2025 21:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Мова, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Проживающие в западных странах украинские беженцы в отсутствие мовных патрулей предпочитают общаться на русском языке.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проживающие в западных странах украинские беженцы в отсутствие мовных патрулей предпочитают общаться на русском...

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«Буквально позавчера, не буду говорить какой горсовет, там где-то было пять обращений к омбудсмену по поводу их выступлений на русском. Это горсовет, не маленький город в Полтавской области.

Также они продукцию подписывают на русском языке, которая идет на экспорт. То есть, с точки зрения сегодняшнего законодательства это не нарушение. Но они не пишут на украинском. Они говорят, мы все выполняем, а на экспорт – русский», – возмутился Чалый.

«Почему? Потому что большая часть украинцев, ну несколько миллионов, выехали вынужденно на Запад. В Европу, в Америку, в Канаду. И там, кроме английского, немецкого, французского, у них второй язык какой? Русский. Русские церкви. Россияне вкладывают в это деньги. Школы создают сейчас для временных беженцев от войны украинцев. Вкладывают в средства медиа, они вкладывают даже в культурные различные мероприятия.

На Канарах открыли какой-то культурный русский фестиваль. Янукович же там сидит, на Канарах. То есть эта проблема существует – как сохранить за границей это украинство», – грустно добавил он.

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