В Киеве негодуют – украинские беженцы на Западе предпочитают говорить по-русски

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Проживающие в западных странах украинские беженцы в отсутствие мовных патрулей предпочитают общаться на русском языке.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально позавчера, не буду говорить какой горсовет, там где-то было пять обращений к омбудсмену по поводу их выступлений на русском. Это горсовет, не маленький город в Полтавской области. Также они продукцию подписывают на русском языке, которая идет на экспорт. То есть, с точки зрения сегодняшнего законодательства это не нарушение. Но они не пишут на украинском. Они говорят, мы все выполняем, а на экспорт – русский», – возмутился Чалый.