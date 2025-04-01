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После резонансного вброса от журнала Economist о якобы начатой по указанию Владимира Зеленского подготовке к выборам президента уже этим летом, о чем ранее уже писал «ПолитНавигатор», украинские официалы наперегонки бросились опровергать его сообщение. Так, в Верховной раде отрицают подготовку к выборам.

Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия отрицает, что в Офисе президента Украины состоялась встреча по подготовке к проведению выборов, о которой ранее писало издание Economist.

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Как сказал чиновник в комментарии изданию «Суспiльне», он не участвовал в таком совещании, и такого совещания «не было вообще».

“Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется. Все парламентские партии и группы согласились, что выборы должны состояться через 6 месяцев после снятия военного положения. И в принципе наша позиция не изменилась после того”, — говорит Арахамия.

Издание Economist писало со ссылкой на некие источники в Киеве, что выборы на Украине могут пройти в июле после полного прекращения огня, а объявление выборов должно было появиться до 5 мая — дать возможное продолжение военного положения. И Владимир Зеленский якобы созвал совещание по этому вопросу.

Зампредседателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук и еще один источник «Суспiльне», близкий к Зеленскому, также сказали, что совещания по выборам не проводилось.

В Офисе президента Украины также опровергли заявления о подготовке к выборам и «второго срока Зеленского». Как пишет BBC Украина, в окружении Зеленского заявили, что «не было ни соответствующего совещания, ни поручения готовить выборы». Также BBC со ссылкой на чиновников отмечает, что «надежд на завершение войны к Пасхе мало».

Тем временем, по данным мартовского опроса киевского центра “Социс”, чье руководство остается близким к Петру Порошенко, большинство украинцев (65,3%) поддерживают проведение выборов после отмены военного положения. Еще 26,3% считают, что проведение выборов нужно будет отложить на «определенный срок» после войны.

По этим данным лидером доверия украинцев является экс-главком Валерий Залужный – ему так или иначе доверяют 62%. Зеленский на втором месте – 50,5%. На третьем глава ГУР Кирилл Буданов – 46,2%.

В общем, пока что подтвердились предположения тех экспертов, которые сразу же заподозрили в британской публикации намеренную «утку», рассчитанную на Дональда Трампа. Теперь же, в ситуации растущей неопределенности, говорить о скором прекращении огня и близких выборах на Украине не приходится.

Как и о введении на Украине внешнего управления ООН. Эта процедура предполагает согласие самой страны, в которой вводится временная ооновская администрация и утверждает все Совбез ООН в котором у Парижа и Лондона есть право вето.