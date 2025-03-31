Вброс о подготовке Зеленским выборов на Украине уже этим летом – что за ним стоит?

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Журнал The Economist утверждает, со ссылкой на свои источники в Киеве, что возможные президентские выборы на Украине становятся всё более реальными — несмотря на войну, сомнения Запада и риски внутренней дестабилизации. По данным журнала выборы могут состояться якобы уже этим летом.

«28 февраля в Киевском театре имени Франко состоялась премьера новой постановки «Макбета». В тот же день внимание элиты столицы было приковано не только к Шекспиру, но и к международному дипломатическому скандалу между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Именно тогда, по словам режиссёра Ивана Уривского, и стало ясно: страна меняет настроение. Он изначально хотел ставить «Сон в летнюю ночь» — комедию. Но, как признаётся сам постановщик, «театр невозможен без размышлений о политике, войне и зрителе». Публика увидела в образах Шекспира отголоски современной действительности. Для одних Макбет — это кровавый диктатор из Москвы. Для других — история о власти, предательстве и амбициях стала зеркалом внутриукраинских процессов», – говорится в публикации.

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Издание напоминает, что на протяжении нескольких последних месяцев Владимир Зеленский находился под двойным давлением — как со стороны Владимира Путина, так и со стороны Дональда Трампа. Оба публично ставили под сомнение легитимность украинского президента.

По мнению The Economist, и Путин, и Трамп были уверены: досрочные выборы станут для Зеленского ловушкой. Но всё пошло не по их сценарию, утверждает журнал.

Как пишет The Economist, команда Зеленского начала реальные приготовления к выборам. Сценарии разные, но большинство источников, опрошенных The Economist, говорят о лете 2025 года.

По закону, кампания должна длиться минимум 60 дней, а в условиях войны — возможно и все 90, поскольку потребуется воссоздать списки избирателей. Самый ранний возможный срок — июль.

Зеленский якобы поручил разработать план проведения голосования после достижения устойчивого прекращения огня. До 5 мая Верховная Рада якобы должна решить вопрос о продлении или отмене военного положения. Без отмены военного положения проведение выборов юридически невозможно», – говорится в материале.

Пётр Порошенко, лидер крупнейшей оппозиционной партии и давний оппонент Зеленского, прогнозирует: выборы могут пройти в период с августа по октябрь. Он считает, что предвыборная кампания уже началась, когда Зеленский ввёл против него санкции в феврале. Формальной причиной стали обвинения в госизмене, но в кулуарах поговаривают, что всему виной визит Порошенко в США, где он якобы встречался с соратниками Трампа.

По словам бывшего президента, окружение Зеленского советовало ему не ехать, намекая на «паранойю и шизофрению». Он уверен, что санкции были призваны убрать его из гонки и напугать Валерия Залужного — бывшего главкома ВСУ и единственного, кто может реально победить Зеленского на выборах.

Один из высокопоставленных чиновников признался The Economist, что Зеленский может попытаться провести выборы уже в июле, чтобы застать оппозицию врасплох. По его словам, короткая кампания выгодна не только президенту: «Длительная гонка просто разорвёт страну». Но такая спешка может лишь усилить конфликты между президентской администрацией и остальной политической элитой.

Оппозиция считает проведение выборов в кратчайшие сроки невозможным. Сергій Власенко из партии «Батьківщина» говорит, что даже достижение прекращения огня до 8 мая — уже сложно. А организовать голосование для миллионов украинцев за границей, на неподконтрольных территориях и на передовой — практически нереально.

Как вариант обсуждается использование приложения «Дія», но тогда возникает вопрос прозрачности. Не говоря уже о звучащих обвинениях в том, что «Дія» – это зарегистрированный ща рубежом оффшор.

«Кроме того, для онлайн-голосования потребуется изменение Конституции, что возможно только при двух третях голосов в парламенте — а оппозиция категорически против выборов во время войны. И дело не только в логистике: они требуют отмены военной цензуры и пропаганды, чтобы сделать выборы по-настоящему честными», – отмечается в статье.

По мнению авторов статьи в The Economist, теперь и Путин, и Трамп, могут отказаться от идеи срочных выборов.

«Изначально они считали, что украинцы не поддержат Зеленского. Но ситуация изменилась. Если выборы пройдут сейчас, он, вероятно, победит — и это не входит в планы ни Москвы, ни трампистов. Однако у Путина ещё остаётся множество рычагов влияния. Он может сорвать отмену военного положения или само голосование, используя удары дронов и ракет», – пишет журнал.

В публикации утверждается, что даже победа Зеленского на выборах не гарантирует стабильности.

«Как утверждает один из украинских офицеров разведки, в 2025 году главной угрозой стране станет не фронт, а внутренняя нестабильность. А избирательная кампания — удобный повод для России усилить влияние через оппозицию, военных и популярных лидеров мнений: «Они будут использовать каждого, кто может расшатать ситуацию изнутри», – пугает неназванный в материале украинский разведчик.

Какой бы сценарий ни реализовался, следующий президент Украины столкнётся с жёсткими вызовами, убеждены авторы The Economist.

«Если дипломатия Трампа приведёт к поспешному и невыгодному миру, общество может потребовать более жёсткого, милитаристского лидера. Несмотря на все свои недостатки, Зеленский остаётся заложником общественного мнения и потому вряд ли превратится в диктатора. Но его преемник может быть иным», – заключает издание.

Интересно, что уже после выхода этой публикации глава ЦИК Украины Олег Диденко заявил о желании воастей внести изменения в законодательство, чтобы отсрочить проведение выборов после отмены военного положения. Согласно действующему законодательству, парламентские и президентские выборы должны быть объявлены в течение месяца после отмены военного положения. Однако на Банковой хотят оттянуть проведение выборов под предлогом того, что теперь на их подготовку потребуется больше времени.

Российский политолог Максим Жаров считает эту публикацию намеренным вбросом, ориентированным на команду Трампа с целью повлиять на ее выбор в той развилке, в которой эта команда оказалась на украинском направлении.

«Зачем же торопиться с проведением президентских выборов на Украине, если по их итогам к власти в Киеве может прийти человек, ещё менее приемлемый для Запада, чем Зеленский?», — внушает американцам британский The Economist, по мнению российского эксперта.