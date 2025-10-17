В Хорватии анонсируют большую войну на Балканах после вывода американского контингента

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После того, как США выедут свои войска из Косово, Белград постарается вернуть себе этот регион.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Левый берег» заявил ветеран хорватской разведки, проректор Загребского университета обороны и безопасности Гордан Акрап.

Он считает вполне реальным сценарий вывода американских войск из Косово.

«Если США выведут свои силы из Косово, тогда возникнет очень высокая вероятность, что европейские силы, Европейский Союз, зададут вопрос: «Можем ли мы тоже уйти?». И если европейские силы также решат покинуть Косово, тогда Сербия будет готова снова напасть», – считает Акрап.

Он уверяет, что в Белграде такая цель заложена на стратегическом уровне.

«Вопрос лишь в том, позволят ли Турции ввести свои вооруженные силы для защиты Косово как части определенной международной миссии. Мы уже очень близки к значительному обострению конфликта в будущем», – сказал собеседник издания.

По его словам, от Дональда Трампа можно ожидать чего угодно и призывает «учитывать худший сценарий — что американцы уйдут».

«Тогда Европа будет иметь дело не только с одной большой войной, но еще с одной, с новой. Если Сербия нападет на Косово, тогда вмешается Албания, возможно, Северная Македония. Тогда увидим, что будет в Черногории. Итак, сейчас официально есть Россия и Украина. Кстати, Беларусь тоже в игре, просто об этом никто не говорит. Но здесь очень легко могут втянуться четыре-пять воюющих государств. Если Сербия нападет на Косово, Албания не будет ждать, потому что между ними существует соглашение и тесная коммуникация», – продолжает Акрап.

Он добавил, что вероятно вмешательство в конфликт Северной Македонией, где на на границе с Косово живет большая албанская община.

«А в худшем сценарии, если те албанцы начнут подниматься и отправятся в Косово воевать против сербов, возможно, снова начнется вооруженное восстание, как несколько десятилетий назад — уже против правительства в Скопье. И тогда мы уже увидим, как будут реагировать Греция и Болгария. Вот почему мы, в Хорватии, не любим говорить, что является частью Балканского региона. Мы не хотим быть частью этого процесса – балканизации. Здесь возможно все. Это настоящий кипучий котел достаточно, чтобы кто-то один решил: «Мне теперь все безразлично», – резюмировал ветеран хорватской разведки.

Напомним, что Косово – это часть Сербии, насильственно отторгнутая Западом, что Белград не признает.