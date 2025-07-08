В ЕС начинается паника: люди боятся, что их отправят в мясорубку

Максим Столяров.  
08.07.2025 18:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 400
 
Война, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Простые европейцы очень боятся, что их скоро отправят умирать ради прихотей проворовавшихся политиков.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Простые европейцы очень боятся, что их скоро отправят умирать ради прихотей проворовавшихся политиков. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«И один из самых популярных вопросов сейчас звучит очень пугающе: будет ли война в Европе? Это спрашивают не политики, не эксперты, а простые люди, у которых дети, работа, жизнь. Люди, которые никогда вообще не интересовались геополитикой, вдруг начали паниковать, покупать свечи, запасаться водой, думать о мобилизации. Скажите честно, насколько близко Европа подошла к тому, что она так долго избегала?», – спросил Беседин.

«В связи со всем этими заявлениями Мерца, Урсулы фон дер Ляйнен, Макрона, Стубба, конечно, похоже, что они к какой-то конфронтации с Россией готовятся.

Но непонятно вообще, как это все сложится. Люди действительно очень сильно боятся, что их отправят на мясорубку. Есть, конечно, и маразматики, которые готовятся к военным действием, но я вот на самом деле не верю, что кто-то хочет действительно попасть в такую бойню.

А видел-то я боевые действия и в Российской Федерации, Курской и Белгородской области. Я бы никому не посоветовал попасть даже на несколько часов под артобстрел или налёт дронов. Они вот этого не понимают совершенно, к чему они идут», – сказал Хейсканен.

«С другой стороны, они уже профукали столько бюджетных денег, что война для них выгодна. Потому что на войне можно списать всё, что угодно – любые затраты, растраты, списывания. Ведь и те средства, которые отправлялись на Украину, их тоже разграбили», – добавил военкор.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить