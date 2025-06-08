В Америке ждут новых ответных ударов России по Киеву в ближайшие дни. Среди целей – здание СБУ

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Агентство Reuters утверждает, со ссылкой на информацию, полученную от американских официалов, что Россия нанесет новый масштабный удар по Украине в течение ближайших нескольких дней.

«Соединенные Штаты считают, что угроза президента России Владимира Путина возмездия против Украины за ее операцию «Паутина» еще не произошла всерьез и, вероятно, будет значительным, многосторонним ударом, сообщили Reuters американские чиновники. Сроки полного ответа России неясны, и один из источников заявил, что он ожидается в течение нескольких дней. Другой американский чиновник сказал, что ответный удар, вероятно, будет включать в себя различные виды воздушных средств, включая ракеты и беспилотные летательные аппараты», – говорится в публикации.

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Конфиденты Рейтерс говорили на условиях анонимности. Они не уточнили ожидаемые цели России и не уточнили вопросы разведки. Первый чиновник заявил, что атака Москвы будет «асимметричной», а это означает, что ее подход и нацеливание не будут зеркально отражать удар Украины по российским военным самолетам в прошлые выходные.

Агентство напоминает, что в эту пятницу Россия нанесла интенсивный ракетный и беспилотный удар по столице Украины Киеву, а Министерство обороны России заявило, что удар по военным и связанным с ними целям был нанесен в ответ на то, что оно назвало украинскими «террористическими актами» против России. Но официальные лица США считают, что полный ответ России еще впереди, и намерение Москвы «еще не реализовано в полной мере».

Западный дипломатический источник заявил, что, хотя ответ России, возможно, уже начался, он, вероятно, усилится с нанесением ударов по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, в попытке послать четкий сигнал Киеву.

Другой, высокопоставленный западный дипломат, предвидит разрушительный удар со стороны Москвы.

«Он будет огромный и безжалостный», — сказал дипломат. «Но украинцы – смелый народ».

Посольства России и Украины в Вашингтоне и Белый дом не сразу ответили на запросы о комментариях.

Майкл Кофман, эксперт по России в признанным нежелательной организацией в РФ Фонде Карнеги за международный мир, сказал, что он ожидает, что Москва может попытаться наказать Службу безопасности Украины за ее роль в нападении в минувшие выходные. По его словам, чтобы послать сигнал, Россия может использовать для атаки баллистические ракеты средней дальности.

«Скорее всего, они попытаются нанести ответный удар по штаб-квартире (СБУ) или другим зданиям региональных разведывательных управлений», — сказал Кофман, добавив, что Россия также может нанести удар по украинским оборонным производственным центрам.

Тем не менее, Кофман предположил, что возможности России для ответных действий могут быть ограничены, поскольку она уже бросает большую часть своей военной мощи на Украину.

«В целом, способность России существенно наращивать удары по сравнению с тем, что она уже делает и пытается сделать в течение последнего месяца, весьма ограничена», — сказал он.

Путин сообщил президенту Дональду Трампу в телефонном разговоре в среду, что Москве придется ответить на нападение, сообщил Трамп в сообщении в социальной сети. Позже Трамп сказал журналистам, что «это, вероятно, не будет красиво».