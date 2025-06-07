Успех СБУ – США решили Украине ничего не давать

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После атаки СБУ на стратегическую авиацию России, США направили на свои зарубежные базы все зенитное вооружение, предназначавшееся для борьбы с дронами на Украине.

Об этом либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью своему сыну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вдруг решили Украине ничего не давать, а отправить в части передового базирования. Это в первую очередь американские базы за рубежом. Без всякой подсказки американские военные поняли угрозу, которая перед ними стоит. Военная доктрина США опирается на 950 военных баз за рубежом. И очень большая часть этих военных баз находится в зонах военных конфликтов, там, где американцы являются врагами», – сказал Ширяев.

Он считает, что на Ближнем Востоке гораздо легче организовать атаку дронами на военные объекты с любого восточного базара.