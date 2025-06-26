Украинские инвалиды войны и контуженные выброшены на улицу
На Украине множество инвалидов войны, которые фактически оказываются за бортом жизни, потому что государство о них не заботится.
Об этом на канале «Голос Германии» заявил бежавший из Украины одессит Евгений Ячменцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Можно ли наблюдать такую картину в Одессе, что на улицах много людей, получивших увечья?», – спросил ведущий.
«Да, это правда, их очень много. Причем это началось еще с 2014 года началось, когда на Донбассе началась война. Только там было ограничено, в маленьком количестве. Но уже тогда пошло очень много инвалидов.
И не только инвалидов, а и людей, у которых психические заболевания. Потому что человек получает контузию – и он инвалид, можно сказать, на всю жизнь. Он срывается на семью, срывается на других», – сказал одессит.
«А страна бедная, нормально обстроить даже психологическую помощь или нормально протезировать мы не можем. То есть это очень проблемно. Очень мало денег на это.
Еще один момент. Это немцам может быть очень непонятно, вы представляете, что инвалиды – это нормальная часть общества. Для вас это нормально.
Для нас инвалид – это человек, который не живет в обществе, потому что у нас нет среды для инвалидов. То есть, к примеру, вот я живу в пригороде Одессы, и у меня по дороге домой поезд. Только две станции – конечная и рядом с ней – которые приспособлены хоть как-то принимать инвалидов.
Хоть как-то – это инвалид с чьей-то помощью может в поезд попасть. Без чьей-то помощи даже там он не попадет», – жаловался Ячменцев.
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