Украинские инвалиды войны и контуженные выброшены на улицу

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На Украине множество инвалидов войны, которые фактически оказываются за бортом жизни, потому что государство о них не заботится.

Об этом на канале «Голос Германии» заявил бежавший из Украины одессит Евгений Ячменцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно ли наблюдать такую картину в Одессе, что на улицах много людей, получивших увечья?», – спросил ведущий.

«Да, это правда, их очень много. Причем это началось еще с 2014 года началось, когда на Донбассе началась война. Только там было ограничено, в маленьком количестве. Но уже тогда пошло очень много инвалидов. И не только инвалидов, а и людей, у которых психические заболевания. Потому что человек получает контузию – и он инвалид, можно сказать, на всю жизнь. Он срывается на семью, срывается на других», – сказал одессит.