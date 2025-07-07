Украине нужно или заключить «похабный мир», или готовиться к концу

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Война на истощение, в которую сейчас превратилась СВО, приведет к полному уничтожению Украины.

Об этом экономист-иноагент Сергей Алексашенко заявил бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина должна заключить унизительный похабный мир, который позволит ей сохранить жизни и государство. Либо у тебя есть политические амбиции Владимира Александровича Зеленского, который хочет оставаться лидером страны, пока страна не исчезнет. Либо Владимир Александрович Зеленский готов пожертвовать своей политической карьерой, но сохранить Украину как государство, дав ей возможность развиваться в мирных условиях. Ну не может Украина победить Россию. Неужели это непонятно? Никто такого сценария не рисует. Цена мира тяжелая, похабная, неприятная для многих, но эта цена, чтобы сохранить Украину как государство. Альтернатива – чистая победа дзюдоиста, который весит в два раза больше, чем ты», – заявил иноагент.

Он считает, что безуспешные попытки ВСУ удержать линию фронта лишь позволяют Западу высвободить ресурсы и нарастить военное производство для себя. Поэтому Запад разгоняет «пропагандистский миф» о том, что президент РФ Владимир Путин не готов к прекращению боевых действий.

«Если ты изначально говоришь, что с Путиным ни о чем договориться нельзя, тогда мой ответ: Украине надо готовиться к концу. Для меня исход этой войны понятен. Вопрос в том, когда это случится. Сначала дойдут до Днепра, потом форсируют Днепр, а потом будут давить дальше», – сказал Алексашенко.

По его мнению, если война продлится, украинскую экономику уже невозможно будет восстановить.