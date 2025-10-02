Украина уничтожит изнутри западную империю – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
02.10.2025 11:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 718
 
Дзен, ЕС, Политика, Украина


Украинцы заражают коррупцией и ненавистью любое общество, частью которого становится. Об этом на канале признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сакраментальную фразу сегодня сказал Зеленский: Украина всегда возрождалась, и как ластиком, стирала империи», – попросил прокомментировать ведущий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Украинцы заражают коррупцией и ненавистью любое общество, частью которого становится. Об этом на канале...

«Украинцы всегда разрушали империи, но не в прямом столкновении, а разъедали изнутри. Они очень часто привносили коррупцию, деструкцию в любую имперскую среду.

А если говорить, что Украина вписана в определённый западный проект, если Запад рассматривать как новую имперскую систему, то я не завидую Западу», – сказал Бондаренко.

«Украина развалит Запад, мы это уже наблюдаем. Украина ­– разрушитель любых имперских систем. Поскольку сейчас сформирована западная система, Украина будет её разрушителем.

Я понимаю, что Зеленский имел в виду нечто другое, но Украина всегда разрушала империи изнутри, но не извне», – добавил политолог.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить