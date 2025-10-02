Украина уничтожит изнутри западную империю – Бондаренко
Украинцы заражают коррупцией и ненавистью любое общество, частью которого становится. Об этом на канале признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сакраментальную фразу сегодня сказал Зеленский: Украина всегда возрождалась, и как ластиком, стирала империи», – попросил прокомментировать ведущий.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Украинцы всегда разрушали империи, но не в прямом столкновении, а разъедали изнутри. Они очень часто привносили коррупцию, деструкцию в любую имперскую среду.
А если говорить, что Украина вписана в определённый западный проект, если Запад рассматривать как новую имперскую систему, то я не завидую Западу», – сказал Бондаренко.
«Украина развалит Запад, мы это уже наблюдаем. Украина – разрушитель любых имперских систем. Поскольку сейчас сформирована западная система, Украина будет её разрушителем.
Я понимаю, что Зеленский имел в виду нечто другое, но Украина всегда разрушала империи изнутри, но не извне», – добавил политолог.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: