Украина пытается замутить Третью мировую войну
Россия не меняет свои требования к окончанию СВО уже четвертый год, а Украина в этом конфликте мечтает организовать мировой конфликт на своей территории.
Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Российская стратегия очень проста: «Вот наши требования, эти требования не меняются в нынешнем виде». Они сущностно вообще не меняются последние 4 года, а в нынешнем виде они не меняются год. С момента выступления Путина на дипломатической сессии в июне 24-го года: «Нам все равно мы достигнем их военным путем или дипломатическим путем». То есть у России в этом плане самая последовательная, если угодно, позиция. Насколько я понимаю, украинская стратегия выглядит иначе.
Украинская стратегия выглядит так, что «на нас со всех сторон напирают с требованием вести переговоры». То есть предыдущая стратегия плана перемоги, она как-то не зашла. Все, кураторы сменились, на это деньги больше не дают. Поэтому теперь надо имитировать мирный процесс ради подготовки, интенсификации конфликта.
Конечная цель украинской власти, мне кажется, не изменилась. Это нормальная третья мировая война с вовлечением Европы в прямой конфликт на территорию страны. В идеале и Америки, и Европейского союза, но хотя бы уж европейских стран, на территорию Украины с Россией. Потому что в одиночку Украина победить не может», – заявил Щелин.
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