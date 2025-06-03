Украина пытается замутить Третью мировую войну

Россия не меняет свои требования к окончанию СВО уже четвертый год, а Украина в этом конфликте мечтает организовать мировой конфликт на своей территории.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская стратегия очень проста: «Вот наши требования, эти требования не меняются в нынешнем виде». Они сущностно вообще не меняются последние 4 года, а в нынешнем виде они не меняются год. С момента выступления Путина на дипломатической сессии в июне 24-го года: «Нам все равно мы достигнем их военным путем или дипломатическим путем». То есть у России в этом плане самая последовательная, если угодно, позиция. Насколько я понимаю, украинская стратегия выглядит иначе. Украинская стратегия выглядит так, что «на нас со всех сторон напирают с требованием вести переговоры». То есть предыдущая стратегия плана перемоги, она как-то не зашла. Все, кураторы сменились, на это деньги больше не дают. Поэтому теперь надо имитировать мирный процесс ради подготовки, интенсификации конфликта.