Угон российского МиГа с «Кинжалом» откатил бы боеготовность РФ на 10 лет назад, – эксперт

Западная разведка планировала операцию с угоном вооруженного гиперзвуковым «Кинжалом» российского самолета МиГ-31 для того, чтобы понять принцип работы этого комплекса. В случае, если бы операция была успешной, Россия потеряла 10 лет работы для достижения преимущества в вооружениях.

Об этом в эфире видеоблога «Центральный канал» заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Опасно было для нас, для имиджа и для того, что боевая готовность и боевая способность нашей страны откатилась, я думаю, что намного, лет на 10 назад, однозначно. И еще, если бы они получили живой «Кинжал» и систему всю полностью живую, то через месяц-два-три, не более того, у натовских государств появилось бы аналогичное оружие. А так, до сих пор его у них нет. Что попытки они не делают, все равно это все уходит в песок», – заявил Попов.

Накануне ФСБ сорвала попытку спецслужб Украины и Великобритании угнать вооруженный гиперзвуковой ракетой «Кинжал» истребитель МиГ-31. Для этого противник вначале пытался завербовать летчика, а после его отказа – штурмана, которому предлагалось убить командира. За это вражеские спецслужбы обещали вывезти семью штурмана, а ему выплатить 3 млн. долларов.

По данным ФСБ, борт с «Кинжалом» должен был направиться к румынскому городу Констанца, где находится самая крупная в восточной Европе база НАТО.