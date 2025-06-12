Учивший Зеленского украинскому языку филолог-миллионер сбежал в Испанию

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На Украине очередной скандал, связанный с бегством медийных персонажей из страны. Местные СМИ пишут, что самого известного в стране учителя украинского языка Александра Авраменко, по учебникам и пособиям которого учатся миллионы людей, уличили в переезде из Украины в Испанию в разгар войны.

Авраменко – уроженец украинской Запорожской области и получил известность, как человек, ставший витриной показательной самоукраинизации. – пройдя путь от говорения на суржике, до одного из самых влиятельных популяризаторов украинского языка.

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Он – автор многочисленных учебных пособий, по которым учатся миллионы людей, преподаватель, репетитор, частый гость различных телешоу и даже диктор «радиодиктанта национального единства».

Среди тех, кого Авраменко учил украинскому языку – множество знаменитостей, включая и Владимира Зеленского, когда тот еще возглавлял студию «Квартал 95». Однако, уже почти год, как педагог исчез из публичного пространства.

Последний пост Авраменко сделал в запрещенном в РФ Instagram в ноябре 2024 года, объявив о своем участии в программах канала «1+1». За этим последовало почти полгода молчания, которое нарушил всего один пост в мае 2025 года с вырезанным из прямого эфира фрагментом телепередачи.

Чуть активнее популяризатор украинского языка ведет свою страницу в другой запрещенной в РФ соцсети, но там ограничивается, в основном, поздравлениями и рекламой собственных учебных материалов и вебинаров.

Обеспокоенные фанаты провели собственное расследование. И выяснили, что в описании странички педагога в Instagram указано, что сейчас Авраменко живет в Испании.

Вслед за новостью об изменившейся геолокации кумира, Авраменко порадовал подписчиков своими фотографиями с морского побережья. Естественно, нарвавшись на волну критики в комментариях.

«Я люблю Испанию, но украинским мужчинам выезд за границу запрещен», – ответил Авраменко своим хейтерам. Последние не унимались: «Ваша страница геолоцирована и указывает Spain уже не первый месяц. Зачем обманывать подписчиков?» «Что с вами не так? Успокойтесь», – парировал популяризатор.

Интересно, что доходы позволяют топ-филологу жить в Испании и регулярно посещать Канарские острова. Авраменко еще до войны не скрывал, что сумел сделать состояние на популяризации мовы – его годовой доход уже в 2021 году достигал нескольких миллионов гривен (больше 100 тысяч евро). Кроме того, он хвастался недвижимостью за рубежом — как раз на принадлежащем Испании канарском острове Тенерифе.

Показательно, что в океане хейта в адрес релоцировавшегося из Украины педагога совершенно теряется вопрос о том, какую же страну надо было построить, чтобв у успешного человека возникла мотивация из нее сбежать.

Отсылки к человеческой природе, и тому, что рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше, в данном случае не работают. Ведь сфера деятельности Авраменко не носит интернационального характера. Это не айтишник, одинаково востребованный хоть в Киеве, хоть в Канберре, а украинский гуманитарий.

Впрочем, глобаизация нынче достигла такого уровня, что монетизировать хорошее знание языка можно и дистанционно – из любого уголка мира. А благодарная аудитория в лице таких же разъехавшихся по всему миру украинцев – всегда найдется.

Однако если посмотреть на это с точки зрения перспектив послевоенного восстановления Украины, связанных с надеждами на возврат на родину раъехавшегося населения, то картина будет куда более пессимистической.