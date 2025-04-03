У Запада и Украины нет единой стратегии. Россия ставит на наступление – Бутусов
Россия уверена в своих силах, а потому ей не нужны переговоры.
Об этом в эфире видеоблога «Лига. нет» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские видят, что страны Запада не имеют единой стратегии, что сама Украина не имеет единой стратегии, и считают, что они могут нанести Украине такие потери неприемлемые, которые приведут к падению украинского фронта и к такому отступлению неуправляемому, которое у нас было в конце 24-го года под Авдеевкой.
То есть враг уверен, что он может достичь свои политические цели военным путем, поэтому переговоры ему даже с Трампом не нужны. И на самом деле подход американского руководства что «давайте мы сейчас договоримся по действующей линии фронта», он только стимулирует российское руководство продолжать наступление и бросать в бой все возможные силы», – заявил Бутусов.
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