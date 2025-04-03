У Запада и Украины нет единой стратегии. Россия ставит на наступление – Бутусов

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Россия уверена в своих силах, а потому ей не нужны переговоры.

Об этом в эфире видеоблога «Лига. нет» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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