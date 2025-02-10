Три террориста пытались убить Аксенова

Иван Самойлов.  
10.02.2025 15:52
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина


В Крыму направлены в суд очередные уголовные дела о подготовке теракта в отношении главы Крыма

Об этом сообщила республиканская прокуратура, передает корреспондент «ПолитНвигатора».

В Крыму направлены в суд очередные уголовные дела о подготовке теракта в отношении главы...

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Так, утверждены обвинительные заключения в отношении членов организованной группы Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко.

По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал организованную группу для совершения на территории Крыма террористического акта.

«В состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были осуществлять наблюдение за маршрутами и средствами передвижения служебного автомобиля главы Республики Крым Сергея Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже еще одним членом группы стал Ананьев, который был завербован. Согласно отведенной роли, он хранил составляющие, необходимые для изготовления самодельной бомбы, предназначенной для совершения теракта.

Из Запорожской области на автомобиле Боднарь перевез радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма. Взрывное устройство обвиняемые спрятали в ранее арендованном Шевченко гаражном боксе в Симферополе», – говорится в сообщении.

Террористы наблюдали за маршрутом передвижения служебного автомобиля Аксенова, используя установленную в арендованном нежилом помещении камеру видеонаблюдения.

Но теракт был пресечен в результате операции ФСБ. Уголовные дела будет рассматривать Южный окружной военный суд.

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