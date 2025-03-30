The New York Times «спалила контору»: ЦРУ, Пентагон и НАТО – настоящие планировщики войны на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Либеральная американская газета The New York Times внезапно решила выступить в роли Капитана Очевидность, выпустив большой материал с претензией на сенсационность. «Это нерассказанная история о скрытой роли Америки в военных операциях Украины против армий России», – говорится в аннотации к статье.

«Весенним утром, спустя два месяца после того, как армии Владимира Путина вошли на Украину, колонна автомобилей без опознавательных знаков подъехала к углу киевской улицы и забрала двух мужчин средних лет в гражданской одежде. Покинув город, колонна, в которой находились британские коммандос без формы, но хорошо вооруженные, проехала 400 миль на запад до польской границы. Пересечение границы прошло без проблем, по дипломатическим паспортам. Еще дальше они прибыли в аэропорт Жешув-Ясёнка, где их ждал простаивающий грузовой самолет C-130», – говорится в публикации, обещающей рассказать «секретную историю военного конфликта на Украине».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

В статье утверждается, что пассажирами вышеупомянутого рейса были высшие украинские генералы. Их целью был Клей Казерне, штаб-квартира армии США в Европе и Африке в Висбадене, Германия. Их миссия заключалась в том, чтобы помочь сформировать то, что станет одним из самых тщательно охраняемых секретов военного конфликта на Украине.

Один из них, генерал-лейтенант Михаил Забродский ( ныне депутат Рады от партии Петра Порошенко), вспоминает, как его провели по лестнице к проходу, с которого открывался вид на огромный главный зал гарнизона Tony Bass Auditorium. Генерал Забродский смотрел на офицеров из стран западной коалиции, сидящих в импровизированных кабинетах и организующих первые западные поставки на Украину артиллерийских батарей M777 и 155-миллиметровых снарядов.

Затем его провели в кабинет генерал-лейтенанта Кристофера Т. Донахью, командующего американским 18-м воздушно-десантным корпусом, который предложил партнерство.

«Это партнерство в области разведки, стратегии, планирования и технологий, развитие и внутренняя работа которого были видны лишь узкому кругу американских и союзных чиновников, станет секретным оружием в том, что администрация Байдена назвала своей попыткой спасти Украину и защитить находящийся под угрозой порядок, сложившийся после Второй мировой войны», – говорится в материале.

Сегодня этот порядок — вместе с защитой Украиной своей земли — находится на острие ножа, поскольку президент Трамп стремится к сближению с Путиным и обещает положить конец конфликту, вздыхают явно недовольные происходящей попыткой разрядки авторы NYTimes.

Трамп уже начал сворачивать элементы антироссийского партнерства, заключенного в Висбадене весной 2022 года. Однако проследить его историю — значит лучше понять, как украинцы смогли выжить в течение трех долгих лет перед лицом гораздо более крупного и сильного врага. А также увидеть через секретную замочную скважину, как конфликт пришел к сегодняшнему шаткому положению.

С поразительной прозрачностью Пентагон представил публичный перечень вооружений, поставленных Украине на сумму 66,5 миллиарда долларов, включая, по последним подсчетам, более полумиллиарда патронов и гранат для стрелкового оружия, 10 000 единиц противотанкового оружия Javelin, 3000 зенитных установок Stinger, 272 гаубицы, 76 танков, 40 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 20 вертолетов Ми-17 и три батареи ПВО Patriot.

Но расследование New York Times показывает, что при Байдене Америка была вплетена в военный конфликт гораздо теснее и шире, чем считалось ранее. В критические моменты это партнерство было основой украинских военных операций.

Бок о бок в командном центре миссии в Висбадене американские и украинские офицеры планировали контрнаступление Киева. Огромные усилия американской разведки по сбору информации как определяли стратегию сражения в общих чертах, так и доводили точную информацию о целях до украинских солдат на местах.

Один из руководителей европейской разведки вспоминал, что был потрясен, узнав, насколько глубоко его коллеги из НАТО оказались втянуты в украинские операции.

Основная идея партнерства заключалась в том, что такое тесное сотрудничество может позволить украинцам “совершить самый невероятный подвиг — нанести сокрушительный удар по вторгшимся русским”. И в результате успешного удара за ударом эта амбиция поначалу казалась достижимой.

Ранним доказательством концепции стала кампания против одной из самых страшных российских боевых групп, 58-й общевойсковой армии. В середине 2022 года, используя данные американской разведки и целеуказания, украинцы обрушили ракетный шквал на ее штаб в Херсонской области, убив находившихся там генералов и штабных офицеров. Снова и снова группа обосновывалась в другом месте; каждый раз американцы находили ее, а украинцы уничтожали.

Дальше на юг западники нацелились на крымский порт Севастополь, где российский Черноморский флот загружал на военные корабли и подлодки ракеты. В разгар контрнаступления Украины в 2022 году предрассветный рой морских беспилотников при поддержке ЦРУ атаковал порт, повредив несколько военных кораблей и заставив русских начать отводить их в Новороссийск.

Но в конечном итоге партнерство стало напряженным, а дуга конфликта изменилась на фоне соперничества, обид и расхождений в императивах и планах. Авторы материала открыто обвиняют именно Украину в последующем провале такого многообещающего «партнерства», а с ним и всей стратегии Запада на Украине.

«На тактическом уровне партнерство приносило триумф за триумфом. Однако в самый, пожалуй, переломный момент — в середине 2023 года, когда украинцы начали контрнаступление — стратегия, разработанная в Висбадене, стала жертвой раздробленной внутренней политики Украины: президент Зеленский против своего военного начальника (и потенциального соперника на выборах), а военный начальник против своего упрямого подчиненного командира. Когда Зеленский встал на сторону подчиненного, украинцы влили огромное количество людей и ресурсов в окончательно бесполезную кампанию по захвату разрушенного города Бахмута. Все контрнаступление закончилось мертворожденным провалом», – сетуют авторы статьи.

Партнерство действовало в тени глубочайшего геополитического страха — Путин мог расценить его как нарушение красной линии и реализовать свои ядерные угрозы. История партнерства показывает, как близко американцы и их союзники иногда подходили к этой красной черте, и как они тщательно разрабатывали протоколы, чтобы оставаться на безопасной стороне.

Американские военные советники были направлены в Киев, а затем им было разрешено приблизиться к местам боевых действий. Военные и сотрудники ЦРУ в Висбадене помогали планировать и поддерживать кампанию украинских ударов в Крыму. Наконец, военные, а затем и ЦРУ получили разрешение на нанесение точечных ударов в глубине России.

В некотором смысле Украина стала реваншем в длинной истории прокси-войн между США и Россией — Вьетнам в 1960-х, Афганистан в 1980-х, Сирия три десятилетия спустя. Это был также грандиозный эксперимент по ведению боевых действий, который не только поможет украинцам, но и послужит уроком для американцев в любой будущей войне.

Будет ли точное наведение на цель эффективным? Станут ли украинские артиллеристы без колебаний стрелять по координатам, присланным американскими офицерами из штаба, находящегося за 1300 миль? Прикажут ли украинские командиры, основываясь на разведданных, переданных бестелесным американским голосом, пехотинцам войти в деревню за линией фронта?