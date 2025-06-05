Темпы продвижения российской армии продолжат расти по всему фронту – Бортник

Вадим Москаленко.  
05.06.2025 18:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия смогла добиться преимущества над противником, поэтому темпы её наступления растут.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия смогла добиться преимущества над противником, поэтому темпы её наступления растут. Об этом...

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«Продолжает меняться баланс ресурсов не в украинскую сторону, российское преимущество растет. Россия смогла достичь паритета, кое-где даже превзойти Украину в части дронов, что было главным препятствием для российских наступлений еще в прошлом году.

Россия смогла найти противоядие в отношении дальнобойных ракетных ударов Украины по своей территории, которые раньше выносили российские склады с боеприпасами. И Россия продолжает наращивать диспропорцию преимущества в живой силе», – сказал Бортник.

Он пожаловался, что вместе с этим растёт и скорость продвижения российский армии.

«И этот баланс продолжает медленно, но меняться не в украинскую сторону. И также медленно, но увеличиваются темпы российского продвижения на украинской территории, создают очень негативный информационный фон.

Не было ни одного месяца за последние два года, с летнего контрнаступления ВСУ в 2023 году, по итогам которого украинская армия вышла бы в плюс территориальный наступления.

Мы сейчас медленно отступаем. И Россия, конечно, считает, что этот баланс продолжит и дальше медленно меняться, и темпы наступления будут со временем увеличиваться», – подытожил укро-политолог.

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