«Стратегическая безопасность под угрозой» – польский генерал-«ястреб» требует ввести войска на Украину

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Руководство Польши «прячет голову в песок», декларируя отказ от планов отправки войск на Украину для сдерживания России.

Об этом заявил в интервью SuperExpress генерал Роман Полько, бывший командующий спецназа Grom, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потому что, когда Россия захватит Украину, мы будем подвергаться серьезной угрозе», – сказал он.

«Ключ в том, чтобы в интересах польской стратегической безопасности не допустить русских к нашим границам, чтобы Украина выжила. И поэтому Польша, у которой есть амбиции быть одним из лидеров, как Франция, Великобритания или Германия, не может в таких ситуациях просто прятать голову в песок. Мы не можем говорить «нет» еще до того, как начнутся переговоры, потому что нас не будут воспринимать всерьез», – вещал Полько.

Глава Минобороны Польши и премьер-министр Дональд Туск накануне заявили, что не планируют отправлять польских солдат для возможной миротворческой миссии на Украину.

Генерал Полько считает, что президент Франции Эмануэль Макрон, должно быть, был разочарован, когда пригласил в Париж лидеров крупнейших стран ЕС на совещание и не получил от премьер-министра Туска информации об участии Польши в миссии на Украине.