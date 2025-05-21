США уже не пытаются достичь ядерного паритета с Россией и Китаем

Елена Острякова.  
21.05.2025 17:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, США, Украина, ЯО


США ищут «возможность реагировать на геополитические реалии, в которых мы находимся», и поэтому модернизируют свое ядерное оружие без наращивания его количества.

Об этом исполняющий обязанности первого заместителя администратора американской Национальной администрации по ядерной безопасности Джеймс Дж. Макконнелл заявил на слушаниях подкомитета по стратегическим силам Сената США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США ищут «возможность реагировать на геополитические реалии, в которых мы находимся», и поэтому модернизируют...

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«В настоящее время мы реализуем 7 программ по модернизации оружия. Это самое большое количество систем вооружения, которые мы производим или разрабатываем одновременно со времен «холодной войны». Это отражает требования, которые мы получаем от президента, стратегического командования и Совета по ядерному оружию. Мы очень успешно справляемся с поставленными задачами», – сказал Макконнелл.

При этом он признал, что достигнуть ядерного паритета с Россией и Китаем США не удастся.

«Это не значит, что мы хотим паритета с Китаем и Россией. Конечно, нет. Мы можем сдерживать их с помощью гибкого, эффективного и надежного набора средств. Над чем мы и работаем», – заключил Макконнелл.

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