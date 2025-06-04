«Сказки деда Панаса»: В Одессе опять «сдетонировали» овощи

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Ну… «во время последней атаки на Одессу» — писать бессмысленно. Пока допишешь предложение, завоет следующая воздушная тревога. Но, скажем так, одна из последних атак на город — была незабываема.

То, что горел порт — видели все. Ну, просто все, кто в центре и вдоль его расположения живет — не скроешь, так Одесса построена.

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Ехали пожарные, гудели «скорые», запах той гари не выветрился до сих пор… пропагандисты в таких случаях пишут «Поражен зерновой терминал» (далее о голодающих странах Африки, которые укры кормят примерно несколько веков). Сейчас — молчок. А если так, то можно только догадываться, какого рода и калибра было это зерно.

Однако совсем кот в мешке — это некое помещение на Молдаванке, склад.

Цитирую официальную версию лжецов:

«В результате вражеского удара загорелся склад с продуктами питания, повреждены жилые дома и легковые автомобили. Ранения получили пять человек».

Блин, «склад с продуктами», а «гриб» от пожарища вставал не меньше, чем от всего «крупнокалиберного зерна» из порта… и это тоже видят все!

После чего часа два город живет под звуки детонации, однако без «звездных войн» в небе. Ну, как это обычно бывает…

Так что это?

Как уверяет тг-канал «Одесский партизан», «был прилет по складу с партией БПЛА, предположительно на реактивных двигателях. В ГСЧС пришла разнарядка тиражировать сообщение о пораженном «складе с продуктами».

Вот только детонацию продуктов наблюдала вся окрестность.

То есть, понимаете, от случайных взрывов картошки, капусты и, может быть, редиски, у людей вылетают окна, воют сигнализации, небо над Одессой напоминает Ад, а с мест срываются все пожарные расчеты области (не то что когда горел Дом профсоюзов). Типа банка горошка взорвалась…

Кстати, саперы на месте «продуктового склада» работают до сих пор. Так что без слов все понятно. А укры — множат ложь и продолжают гробить мирняк, размещая свой «консервированный горошек» меж живых кварталов.