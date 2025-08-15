«Ситуация угрожающая» – укро-пропагандист о положении ВСУ в Покровске
Российская армия близка к окружению группировки ВСУ в Покровске (Красноармейске).
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил украинский военный пропагандист, а ныне командир взвода ВСУ Юрий Бутусов.
«Реальность на карте. Мы видим, что противник действительно глубоко охватил Покровск и Мирноград с флангов. И действительно, можно сказать, что осталась одна трасса, по которой идет основная поставка», – сказал гость эфира.
По его словам, для ВСУ «это угрожающая ситуация».
«То есть оперативное положение наших войск в этом районе значительно ухудшилось. Еще противник сейчас пытается расширить еще один клин, вбить из Торецка, разорвать тоже наши боевые порядки и продвинуться дальше. Фактически они пытаются глубокий клин сделать и в районе Доброполье», – резюмировал Бутусов.
