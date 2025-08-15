«Ситуация угрожающая» – укро-пропагандист о положении ВСУ в Покровске

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия близка к окружению группировки ВСУ в Покровске (Красноармейске).

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Украинская правда» заявил украинский военный пропагандист, а ныне командир взвода ВСУ Юрий Бутусов.

«Реальность на карте. Мы видим, что противник действительно глубоко охватил Покровск и Мирноград с флангов. И действительно, можно сказать, что осталась одна трасса, по которой идет основная поставка», – сказал гость эфира.

По его словам, для ВСУ «это угрожающая ситуация».